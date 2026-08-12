أسعار شيرى اريزو 5 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2020.

تعتمد السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2020، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة تتراوح بين 114 و116 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن.متر. يتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من نوع CVT، وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4572 ملم، وعرض يصل إلى 1825 ملم، وارتفاع كلي يبلغ 1482 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2670 ملم توفر مساحة جلوس مريحة. ترتفع السيارة عن الأرض بخلوص أرضي يبلغ 129 ملم، وترتكز على جنوط رياضية بمقاس 16 بوصة، كما توفر حقيبة خلفية لتخزين الأمتعة بسعة 430 لتراً.

تضم السيارة وسادتين هوائيتين (2 Airbags) للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

تحتوي أيضاً على نظام التحكم في الجر TCS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، مع تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2020‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏430 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.