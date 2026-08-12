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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاصيل مرعبة عن محاولة الاغتيال.. مخطط إيراني لقتل ترامب بصاروخ محمول على الكتف في تركيا

دونالد ترامب يستقل طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون"
دونالد ترامب يستقل طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون"
خاطر عبادة

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل جديدة عن محاولة إيران اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا، وسط تحقيقات مستمرة في الكونجرس بشأن اختباء ترامب في عربة طعام في عملية تمويه بناء على تكليفات أمنية.

 وقالت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين إنهم شاهدوا رجلا يحمل صاروخا على الكتف قرب مقر إقامة ترامب في أنقرة، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن جهاز الخدمة السرية والجيش أرادوا إنزاله من طائرة الرئاسة في تركيا بسبب تهديدات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب قلل من شأن الطبيعة الاستثنائية للخداع، فضلاً عن المخاطر التي تعرض لها الأشخاص - مسؤولو البيت الأبيض وموظفو الأمن والدعم والصحفيون - الذين تركهم على متن الطائرة الرئاسية القديمة.

فيما ورد أن الرئيس الأمريكي تسلل من الباب الجانبي للطائرة، وتم إبقاء أكثر من مائة من المساعدين والمسؤولين والصحفيين على متن الطائرة للسفر باتجاه بريطانيا، دون إخبارهم بوجود تهديد لحياتهم.

التايمز: إيران كانت على علم بمكان إقامة ترامب 

 

كشفت التايمز أن مصادر أمريكية عن معلومات استخباراتية دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى مغادرة تركيا سراً الشهر الماضي، بعد رصد تهديد إيراني محتمل استهدف طائرته الرئاسية خلال مشاركته في قمة الناتو.

تهديد بصاروخ محمول على الكتف

 

ووفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين، حصلت الولايات المتحدة على معلومات من مصادر متعددة في 8 يوليو، اليوم الأخير للقمة في أنقرة، تفيد بوجود تهديد محدد باستخدام صاروخ أرض-جو يستهدف طائرة "إير فورس ون".

وأضاف المسؤولان أنه تم رصد شخص بالقرب من موقع القمة يحمل صاروخاً محمولاً على الكتف. 

وأكد المصدران أن الجانب الإيراني كان على دراية كاملة بمكان إقامة ترامب في أنقرة، بما في ذلك الطابق المحدد الذي يقيم فيه داخل الفندق. 

عملية تمويه لإخراج ترامب من تركيا

واعتُبرت المعلومات "موثوقة بما يكفي" لدفع ترامب وكبار مساعديه إلى تنفيذ خطة تمويه غير مسبوقة لمغادرة البلاد. 

وصعد ترامب أمام الكاميرات إلى طائرة الرئاسة القديمة التي قال إنه سيستخدمها "من أجل الذكريات"، قبل أن يخرج سراً عبر حاوية تموين في المطار ويستقل طائرة عسكرية خارج تركيا.

محاولة سابقة لاستهداف ترامب

 

وكان ترامب هدفاً لمحاولات اغتيال سابقة، ففي 2024 أصيب برصاصة طائشة خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، كما استُهدف لاحقاً في ملعب الغولف الخاص به بفلوريدا. 

وأكد التقرير أن هاتين الحادثتين لا علاقة لهما بالتهديد الإيراني.لكن إدارة بايدن أعلنت سابقاً عن إدانة شخص في مؤامرة اغتيال مأجور ضد ترامب قيل إنها قادتها إيران عبر "قوة وكيلة".

ترامب يتحدث عن تفاصيل التهديد الإيراني

 

قال الرئيس دونالد ترامب إنه تسلل من طائرة الرئاسة "إير فورس ون" بعد رحلة قام بها الشهر الماضي إلى تركيا لأن جهاز الخدمة السرية والجيش أراداه على متن "طائرة مختلفة" بسبب تهديد أصر على أنه لم يخيفه.

وأضاف ترامب للصحفيين بعد عودته من فعالية في أوهايو: "لقد أرادوا مني أن أستقل رحلة طيران مختلفة، طائرة مختلفة"، مضيفاً أنه لم يكن لديه خيار كبير في هذا الشأن.

وتابع: "أعتقد أن هناك تهديداً ما. لم أستفسر عنه كثيراً. أتلقى الكثير من التهديدات".

وأضاف ترامب: "حسنًا، الأمر متروك لجهاز الخدمة السرية فقط. أنا فقط أتبع ما يريدون فعله، لذلك أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش".

تحقيقات في الكونجرس

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الديمقراطيون إلى عقد جلسة إحاطة في الكونجرس بشأن هذه المهزلة المذهلة، ويتساءل النقاد الآن عن سبب تضليل الصحفيين والجمهور عمداً.

وقال ستيفن كاش، المدير التنفيذي لمنظمة " ستيدي ستيت" وضابط المخابرات السابق في وكالة المخابرات المركزية وكبير مستشاري فرع المخابرات التابع لوزارة الأمن الداخلي :"يبدو أن الفكرة كانت أننا نستطيع تقليل الخطر الذي يهدد الرئيس ترامب من خلال تقديم حوالي 100 شخص ليتم قتلهم على يد الإيرانيين بدلاً منه".

 وأضاف السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، العملية بأنها "غير مسبوقة وسريالية" و"مخيفة للغاية"، قائلا في تصريحات لشبكة سي إن إن: "يجب عقد جلسة إحاطة في الكونجرس لأن الأمر لا يقتصر على سلامة الرئيس فحسب".

"وتابع كاش :"أريد أن أعرف ما هي الاحتياطات التي اتُخذت للتأكد من سلامة جميع ركاب طائرة الرئاسة الأمريكية، التي اعتُبرت خطيرة للغاية على الرئيس للسفر على متنها، وما هي الاحتياطات التي اتُخذت للحفاظ على سلامة الموظفين والصحفيين على متن تلك الطائرة؟".

وأعلن البيت الأبيض علنًا أن الرئيس سيسافر إلى بريطانيا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، وإن كانت من طراز أقدم بدلًا من الطائرة الجديدة التي أهدتها قطر، فيما صعد ترامب إلى الطائرة الرئاسية أمام عدسات التلفزيون، قبل أن يُنقل بعد دقائق إلى طائرة نقل عسكرية من طراز C-32A تابعة لسلاح الجو.

كانت الخدعة متقنة لدرجة أن الصحفيين المرافقين للرئيس - وبعض موظفي البيت الأبيض - اعتقدوا أن ترامب لا يزال على متن طائرة الرئاسة. وقد طُلب من الصحفيين إبقاء الستائر مغلقة على نوافذهم طوال الرحلة، ثم استقبل ترامب القوات في القاعدة قبل أن يستقل طائرة بوينج 747 التي تم تجديدها حديثاً والتي تبرعت بها قطر، ويتوجه بها إلى واشنطن.

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