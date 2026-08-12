بي إن سبورت: إذاعة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي وأهم مواجهات التركي

تستعد شبكة beIN SPORTS لبث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي وبطولات الاتحاد الأوروبي للأندية إلى جانب أهم مباريات الدوري التركي الممتاز بشكل مباشر وحصري اعتباراً من هذا الأسبوع



وتعود منافسات أندية كرة القدم الأوروبية بقوة هذا الأسبوع، ليكون عشاق اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موعد مع متابعة جميع أحداث الموسم الجديد، التي تنقلها beIN SPORTS مباشرة وحصرياً في 24 سوقاً بالمنطقة.

وتواصل الشبكة الرياضية الرائدة في المنطقة، على امتداد الموسم، نقل أبرز الدوريات والبطولات الأوروبية حصرياً، منذ انطلاق منافساتها وحتى التتويج بألقابها.



وقال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "متحمسون لانطلاقة الموسم الكروي الجديد؛ ولطالما كانت beIN موطن كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من عقدين من الزمن، ونحن نتطلع قدماً لمواصلة الارتقاء بمعاييرنا وتعزيز إمكانياتنا وتقديم تغطية مباشرة وحصرية حائزة على جوائز، التي اعتادها جمهورنا في المنطقة".



وينطلق الموسم قريباً مع مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي تمثل الموعد التقليدي لافتتاح الموسم الكروي الأوروبي، حيث يلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أستون فيلا، الحائز على لقب الدوري الأوروبي، في مباراة تقام في سالزبورغ يوم 12 أغسطس، وتُبث مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN.

ويخوض أستون فيلا مباراة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1982، ويسعى إلى حرمان النادي الباريسي، حامل اللقب، من الاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي، في افتتاحية مثالية لموسم حافل بالإثارة والتشويق.



وينطلق موسما الدوري التركي الممتاز والدوري الإسباني في 15 أغسطس، وذلك قبل انطلاقة الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي الممتاز في 21 أغسطس، حيث يفتتح حامل اللقب نادي أرسنال مباريات الموسم على أرضه أمام نادي كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز.

وفي إسبانيا، تحمل منافسات الدوري الإسباني الكثير من الإثارة، مع عودة جوزيه مورينيو لتولي قيادة ريال مدريد بعد غياب دام 13 عاماً، بينما يبدأ باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي.

وتستعد beIN لبث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، إلى جانب أهم مباريات الدوري التركي الممتاز بشكل مباشر وحصري طوال الموسم.