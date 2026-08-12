5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء القيادة من المشكلات التي لا يجب تجاهلها، خاصة إذا ظهرت بصورة متكررة أو ازدادت حدتها مع زيادة السرعة أو عند الضغط على دواسة الفرامل.

وقد يكون الاهتزاز ناتج عن أسباب بسيطة تتعلق بالإطارات، أو عن أعطال ميكانيكية تحتاج إلى فحص متخصص لتجنب تفاقم المشكلة.

وتختلف أسباب اهتزاز السيارة بحسب توقيت ظهوره وظروف حدوثه، سواء أثناء السير بسرعات معينة أو عند الفرملة أو حتى أثناء توقف السيارة وتشغيل المحرك. وفيما يلي أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة:

1- مشكلات أقراص الفرامل

يمكن أن تكون أقراص الفرامل "الطنابير‏"‏ أحد أسباب اهتزاز السيارة، خاصة إذا ظهرت الرجفة عند الضغط على دواسة الفرامل، وتزداد بصورة ملحوظة عند الانتقال من سرعات مرتفعة إلى سرعات منخفضة، وقد يشير ذلك إلى وجود اعوجاج أو تآكل في الأقراص، ما يستدعي فحص نظام الفرامل.

2- اختلاف ضغط الإطارات

يؤدي عدم ضبط ضغط الهواء في الإطارات أو وجود تفاوت كبير بين الإطارات الأربعة إلى التأثير على ثبات السيارة أثناء القيادة، وقد ينتج عنه اهتزاز واضح على الطريق، لذلك يجب مراجعة ضغط الإطارات بصورة دورية وفقا للقيم الموصى بها من الشركة المصنعة.

3- تلف أو تآكل الإطارات

لا يقتصر الأمر على ضغط الهواء، إذ يمكن أن تكون حالة الإطار نفسه سبب مباشر للاهتزاز، فالإطارات المتاكلة أو التي تعرضت للتلف أو الانتفاخ أو الاعوجاج قد تؤثر على اتزان السيارة وحركتها، لذلك يجب فحص الإطارات واستبدالها عند انتهاء عمرها الافتراضي أو ظهور علامات تلف واضحة عليها.

4- تلف المساعدين

تلعب المساعدون دور أساسي في الحفاظ على ثبات السيارة وامتصاص الصدمات أثناء القيادة، خصوصا على الطرق غير الممهدة والمطبات، ومع تاكلها قد تفقد السيارة جزء من ثباتها، ويظهر الاهتزاز بصورة أكبر أثناء السير فوق المطبات أو الطرق الوعرة.

5- أعطال المحرك وقواعده

قد يكون مصدر الاهتزاز من المحرك نفسه، خصوصا في حال إهمال الصيانة الدورية، ويمكن أن تظهر الرجة أثناء توقف السيارة أو خلال القيادة، نتيجة مشكلات في قواعد المحرك أو مستوى زيت المحرك أو السيور وبعض مكونات التشغيل.