سارع بالتحديث .. آبل تطرح رسمياً تحديث iOS 26.6.1 لسد الثغرات الأمنية

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية، بداخل بيان تقني ونشره موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) المتخصص بتاريخ 10 أغسطس 2026، التحديث الفرعي الجديد "iOS 26.6.1" لجميع مستخدمي هواتف "آيفون" (iPhone) المتوافقة حول العالم، لتقديم إصلاحات أمنية طارئة ومعالجة عدد من المشاكل البرمجية وأخطاء الاستقرار.

تفاصيل إطلاق تحديث iOS 26.6.1 والأهداف الأمنية

وبحسب الموقع التقني، يأتي إطلاق تحديث iOS 26.6.1 بصورة فرعية سريعة بعد أسابيع قليلة من إتاحة الإصدار الرئيسي iOS 26.6، بهدف معالجة أخطاء النظام وسد عدد من الثغرات الأمنية المكتشفة بداخل محرك التصفح والأنظمة الخلفية.

وأوضح التقرير أن التحديث البرمجي الجديد يركز بصفة أساسية على سد ثغرات بداخل محرك "ويب كيت" (WebKit) ونواة النظام (Kernel)، والتي كان يمكن استغلالها بداخل تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها أثناء تصفح شبكة الإنترنت أو تشغيل المحتوى الرقمي.

معالجة مشاكل البطارية والتطبيقات بداخل نظام التشغيل

وأفادت التقرير بأن تحديث iOS 26.6.1 يتضمن إصلاحات مباشرة لشبهات استهلاك البطارية المرتفع أثناء الخمول والتي اشتكى منها عدد من المستخدمين عقب تثبيت الاصدار السابق، إلى جانب حل مشكلات التوقف المفاجئ بداخل تطبيقات الكاميرة والرسائل والاتصال.

وذكر الموقع أن آبل شددت بداخل مستندات الدعم المرفقة على أهمية تثبيت هذا الإصدار الجديد لجميع المستخدمين، نظرًا لأنه يتضمن تحسينات هامة واستقراراً أمنياً يمنع استغلال البرمجيات الخبيثة للأنظمة.

طريقة التنزيل والتوافق مع أجهزة آيفون

وأشار موقع MacRumors إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحاً للتحميل والتثبيت المباشر عبر الهواء (Over-The-Air) لجميع الأجهزة الشغالة بنظام iOS 26، عبر الدخول لإعدادات الهاتف (Settings) ثم الخيار العام (General) واختيار تحديث البرامج (Software Update).

وتواصل الشركة العمل على تجهيز النسخ التجريبية التالية للأنظمة القادمة، مع التوصية بالاستمرار بداخل ترقية الأنظمة الفرعية لحماية البيانات والعتاد بصفة مستمرة.