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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التعليم العالي" تحذر الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع الكيانات الوهمية

الدكتور عبدالعزيز قنصوة
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
نهلة الشربيني

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بمصر، في إطار حرص الوزارة على توعية الطلاب وأولياء الأمور بجميع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، استعدادًا لبدء أعمال المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/ 2027.

منظومة التعليم العالي المصرية تشهد تنوعًا غير مسبوق

وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد تنوعًا غير مسبوق، يتيح للطلاب العديد من المسارات التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، حيث تضم جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع جامعات أجنبية، وجامعات منشأة باتفاقيات دولية وإطارية، وجامعات بقوانين خاصة، إلى جانب الأكاديميات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد الفنية، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية، ويدعم تنافسية منظومة التعليم العالي، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الوزير أن إعلان هذه القوائم بصورة دورية يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المصدر الرسمي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية.

الدكتور عبدالعزيز قنصوة التعليم العالي توعية الطلاب وأولياء الأمور مؤسسات التعليم العالي المعتمدة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني الجامعات والمعاهد

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