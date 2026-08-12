باريس سان جيرمان يصطدم بأستون فيلا في قمة نارية على لقب السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، لمتابعة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بعد ما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليحجز مقعده في كأس السوبر الأوروبي للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه مع بداية الموسم.

في المقابل، يخوض أستون فيلا اللقاء بصفته بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بحثًا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي وتحقيق أول تتويج له بكأس السوبر، في مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من الفريقين، حيث يأمل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي في مواصلة سلسلة نجاحاته، بينما يسعى أستون فيلا إلى تفجير مفاجأة وانتزاع اللقب من منافسه الفرنسي.

وتحمل المباراة أهمية تاريخية خاصة، إذ ستكون النسخة الـ51 من كأس السوبر الأوروبي، كما تشهد استضافة النمسا للبطولة للمرة الأولى، بينما تصبح مدينة سالزبورج مسرحًا لأول نهائي أوروبي كبير للأندية في تاريخها.