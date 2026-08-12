أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 أغسطس.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقرارا، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7,185 جنيهًا للبيع، مقابل 7,125 جنيهًا للشراء، ليواصل تصدره قائمة أسعار الأعيرة الذهبية من حيث القيمة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء نحو 6,285 جنيهًا للبيع، و6,235 جنيهًا للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويحظى بأكبر اهتمام من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر.

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم فسجل نحو 5,385 جنيهًا للبيع، مقابل 5,345 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4,190 جنيهًا للبيع، و4,155 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وعلى صعيد سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم الأربعاء نحو 50,280 جنيهًا للبيع، مقابل 49,880 جنيهًا للشراء، مع اختلاف السعر النهائي للمصنعية والدمغة من تاجر إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات وتكاليف التشغيل.

سعر الأونصة اليوم

وسجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 223,410 جنيهات للبيع، مقابل 221,635 جنيهًا للشراء.

وبلغت سعر الآوقية عالميًا نحو 4,367.58 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب المحلية بعدة عوامل، من بينها حركة سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فضلًا عن مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

وسجل دولار الصاغة اليوم الأربعاء نحو 51.15 جنيه، مقابل نحو 50.21 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس اختلاف السعر المستخدم في تسعير الذهب محليًا عن سعر الدولار المصرفي.

وتستمر متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر من جانب المواطنين، خاصة مع اعتبار الذهب أحد أبرز الملاذات التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات، إلى جانب استخدامه في المناسبات الاجتماعية والاستثمار على المدى الطويل.