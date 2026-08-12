ظلام دامس.. انقطاع تام للكهرباء جنوب مدينة الزاوية الليبية

شهدت مدينة الزاوية الليبية انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في مناطق واسعة بجنوب المدينة وذلك نتيجة للهجوم الذي نُفذ على محطة تحويل الكهرباء بالمدينة .
وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الأربعاء "تعرضت محطة التحويل 30/11 ك.ف جنوب الزاوية لاستهداف أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة، ما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية".
وأضافت "الاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية خلال الفترة الماضية انعكست بصورة مباشرة على قطاع الكهرباء، وتسببت في أضرار جسيمة لعدد من منشآت ومكونات الشبكة".
وتابعت "كما أوقفت شركة جي.إي الأمريكية كافة أعمالها داخل محطة كهرباء الزاوية، وسحبت فرقها الفنية من مواقع العمل، إلى حين التأكد من توافر الظروف الأمنية وبيئة العمل المناسبة والآمنة... وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في برامج الصيانة وإعادة الوحدات الإنتاجية المستهدفة إلى الخدمة".
وجاء الهجوم في أعقاب ضربات بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطي القريب، الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا.
وأدى تجدد العنف في مدينة الزاوية الليبية الاستراتيجية إلى اضطراب بقطاع النفط في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها قد تعلن حالة القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة في المدينة.