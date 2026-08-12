روبيو: ترامب لن يخفي أدلة على وجود حياة خارج الأرض

تحدث واحد من أرفع مسئولي إدارة ترامب عن الحياة خارج الأرض، ذاكرا أنه لا شيء حقيقي تخفيه أمريكا عن العالم.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه ما يتكتم بشأنه.

أردف بأنه كان سيكشف للعالم أي أدلة تمتلكها الإدارة الأمريكية بشأن وجود كائنات خارج كوكب الأرض، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وأشار روبيو إلى أن الأجسام المجهولة التي تحلق فوق القواعد العسكرية الأمريكية تستحق التعامل معها بجدية، مؤكدًا أن واشنطن بدأت منذ مايو نشر صور ومقاطع وشهادات مرتبطة بما تصفه رسميًا بـ«الظواهر الشاذة غير المحددة».

ولم يقطع روبيو بشيئ فيما يخص الظواهر الغريية التي يتم رصدها.

وتقوم الدعاية الأمريكية منذ عقود على امتلاكها أسرار للحياة خارج الأرض، دون أن يتم الجزم بشئ .