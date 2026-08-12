أول رسالة من تريزيجيه بعد الانضمام للرياض السعودي

وجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير نادي الرياض السعودي، عقب إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق، معربًا عن سعادته بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وقال تريزيجيه: «مبسوط جدًا إني موجود في مدينة ونادي الرياض، وإن شاء الله أكون إضافة للفريق ونحقق كل حاجة تخلي الجمهور فرحان».

وكان نادي الرياض السعودي قد أعلن أمس الثلاثاء تعاقده رسميًا مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباط اللاعب بالنادي الأهلي وفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

ويأمل تريزيجيه في تقديم إضافة قوية للفريق السعودي، والاستفادة من خبراته الدولية والمحلية، بعدما خاض العديد من التجارب خلال مسيرته الاحترافية، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر.

وتأتي خطوة انتقال تريزيجيه إلى الرياض في إطار بحث اللاعب عن تحدٍ جديد، وسط تطلعات كبيرة لتقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد والمساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.