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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحد مصابي حادث الإسماعيلية: أصبت بكسر في رجلي.. وأخي توفي

مصاب
مصاب
البهى عمرو

قال الطفل محمد سالم، أحد المصابين في حادث محافظة الإسماعيلية، إنه كان عائدًا من العمل إلى منزله عندما وقع الحادث، موضحًا: «وإحنا جايين من الشغل، جابلتنا عربية، ضربت فرامل، الفردة بتاعتها ضاربة. ضربت فرامل، اتقلبت، إحنا خبطنا فيها».

وأضاف في تصريحات مع ريهام فيكتور مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنه أصيب بكسر في ساقه جراء الحادث، مشيرًا إلى وجود حالات وفاة، قائلًا: «الرجل اتكسرت، وفي حالات وفاة».
وتابع، أنه كان في طريق العودة إلى منزله بعد انتهاء العمل، موضحًا: «كنت مروح. كنت مروح البيت، فإحنا مروحين حصل اللي حصل».

وأشار محمد سالم إلى أنه كان يتحرك من محافظة الشرقية إلى العاشر، وكان يستقل وسيلة مواصلات من فاقوس أو الصالحية، موضحًا: «بمشي من الشرقية للعاشر. بنركب فاقوس يا الصالحية. فإحنا مروحين من على فاقوس عملنا الحادثة».

وكشف محمد سالم أن شقيقه كان برفقته وقت وقوع الحادث، لكنه توفي، قائلًا: «كان معايا أخويا الله يرحمه»، فيما أوضح أن الأطباء طمأنوه بشأن حالته، وقالوا له: «اطمن إن شاء الله تقوم بالسلامة».

الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية حادث محافظة الإسماعيلية

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