فرج عامر : 3 نجوم من الأهلي تألقوا في سموحة وانتهى بهم المطاف في بيراميدز

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن عدد من اللاعبين الذين سبق لهم التألق ضمن صفوف الفريق السكندري، قبل أن ينتقلوا إلى أندية أخرى، مشيرا إلى مفاجأته من وصول ثلاثة من أبناء النادي الأهلي إلى صفوف بيراميدز.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «أحمد عبد القادر، ومحمد عبد المنعم، وناصر ماهر، أبناء النادي الأهلي، ظهرت نجوميتهم وتألقوا بشكل مبهر في نادي سموحة، لدرجة أبهرت الجميع، وبعد كده كل واحد منهم أخذ طريقا مختلفا»

وأضاف: «المشكلة التي فاجأتني واندهشت لها كثيرا، أن الثلاثة انتهى بهم المطاف في نادي بيراميدز، أحد منافسي الأهلي، ربنا يوفقهم، وعموما هي دي كرة القدم».

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أن الأندية الكبرى لا تتوقف على رحيل لاعب بعينه، قائلا: «الأهلي لا يقف على أحد، وده أهم ما في الموضوع».