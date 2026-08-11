كريستيانو رونالدو يعلن زواجه رسميا من جورجينا رودريجيز

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، زواجه رسميا من عارضة الأزياء والمؤثرة الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعد سنوات طويلة من العلاقة التي جمعت بينهما.

وشارك رونالدو متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة رومانسية ظهرت خلالها يداه ويدا جورجينا، وهما يرتديان دبلتي الزواج، في إشارة إلى إتمام مراسم زواجهما بشكل رسمي.

واكتفى قائد النصر بالتعليق على الصورة بعبارة قصيرة حملت الحرفين الأولين من اسميهما: «C❤️G»، لتنهال عليهما التهاني والتعليقات من الجماهير والمتابعين حول العالم.

ويأتي إعلان الزواج بعد علاقة استمرت لسنوات بين رونالدو وجورجينا، تحولت خلالها الثنائي إلى واحد من أشهر الأزواج في عالم الرياضة والمشاهير.