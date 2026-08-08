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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

40 سيارة من ذهب.. أسطول كريستيانو رونالدو الفاخر يكشف ثروته قبل زفافه من جورجينا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

ليس كل ما يلمع في حياة كريستيانو رونالدو مرتبطا بكرة القدم فبعيدا عن الملاعب والأهداف والألقاب، يعيش النجم البرتغالي حياة استثنائية تحيط بها السيارات الخارقة والمجوهرات والعقارات الفاخرة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار الملايين حول العالم إلى حياته الخاصة، مع اقتراب موعد زفافه المنتظر من جورجينا رودريغيز، عاد أسطول سياراته الفاره إلى الواجهة، بعدما كشف رونالدو عن مجموعة من "ألعابه" المفضلة، في استعراض يعكس جانبا من الثروة الهائلة التي جمعها خلال مسيرته.

رونالدو شغف لا يعرف الحدود

يُعد رونالدو واحدا من أكثر الرياضيين ثراءا وشهرة في العالم، بعدما صنع مسيرة استثنائية مع عدد من أكبر أندية أوروبا، بينها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى النصر السعودي.

لكن يبدو أن كرة القدم ليست الشغف الوحيد الذي ينفق عليه النجم البرتغالي بسخاء؛ فالسيارات الخارقة تحتل مكانة خاصة في حياته، إلى درجة أنه اعترف في وقت سابق بأنه لم يعد يعرف العدد الدقيق للسيارات الموجودة في مجموعته.

وقال رونالدو في حديث سابق إنه يعتقد أن لديه نحو 40 أو 41 سيارة، مؤكدًا عشقه لسيارات بوغاتي تحديدًا، التي وصفها بأنها سيارات "فريدة".

أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني في السيارات

تكشف السيارات المعروفة في مجموعة رونالدو عن قيمة مالية مذهلة، إذ تتجاوز قيمة الطرازات التي كُشف عنها 10.56 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 14.25 مليون دولار.

ومن أبرز السيارات التي يمتلكها النجم البرتغالي ماكلارين سبيدتيل، التي تقدر قيمتها بنحو 2.1 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مرسيدس AMG One التي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه إسترليني.

لكن المفاجأة الأكبر تتمثل في بوغاتي توربيون، التي تصل قيمتها إلى نحو 3.2 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أكثر السيارات ندرة وفخامة في العالم.

ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد، إذ تضم مجموعة رونالدو أيضًا مرسيدس G-Wagon Brabus التي تبلغ قيمتها نحو 600 ألف جنيه إسترليني، وهي هدية قدمتها له جورجينا رودريغيز.

كما يظهر في مرآبه عدد من السيارات الفاخرة، بينها مرسيدس بنز S65 AMG، وماكلارين MP4-12C، ولامبورغيني أفينتادور، وبنتلي فلاينج سبير، وأستون مارتن DBS سوبرليجيرا، إلى جانب بنتلي كونتيننتال GT ولامبورغيني أوروس.

من السرعة إلى الاستثمار

بالنسبة لرونالدو، لا تبدو كل السيارات مجرد وسيلة للرفاهية أو الاستمتاع بالقيادة، فبعضها يمثل أيضًا استثمارًا في الأصول النادرة.

وتبرز بوغاتي توربيون كأحد الأمثلة اللافتة، إذ لا ينظر رونالدو إلى السيارات الفائقة باعتبارها مجرد ألعاب باهظة الثمن، بل كقطع نادرة يمكن أن تحتفظ بقيمتها أو ترتفع مع مرور الوقت.

وبينما تتحدث التقارير عن دخول مئات الملايين إلى حساباته سنويًا من كرة القدم والإعلانات والاستثمارات، فإن أسطوله يظل مجرد جزء صغير من الصورة الأكبر لثروته.

جورجينا شريكة الحياة والهدايا الفاخرة

ولا تكتفي جورجينا بمشاركة رونالدو حياته العائلية، بل ظهرت أيضًا في قصة سياراته الفاخرة.

فقد قدمت له سيارة مرسيدس G-Wagon Brabus، كما ارتبط اسمها بعدد من الهدايا الفاخرة التي حصل عليها النجم البرتغالي خلال علاقتهما.

أما رونالدو نفسه، فقد امتلك سيارات رولز رويس فاخرة، من بينها كولينان وفانتوم دروب هيد كوبيه، إلى جانب طرازات أخرى ارتبطت بمناسبات عائلية وشخصية.

الزفاف المنتظر رونالدو وجورجينا يكتبان فصلًا جديدًا

وفي خضم الحديث عن السيارات والثروة، تتجه الأنظار الآن إلى الحدث الأكثر خصوصية في حياة رونالدو زفافه المنتظر من جورجينا رودريغيز.

بعد سنوات طويلة من العلاقة، أعلن الثنائي خطبتهما في أغسطس 2025، عندما كشفت جورجينا عن خاتم الخطوبة عبر حسابها على إنستغرام، معلنة موافقتها على الزواج.

ومنذ ذلك الحين، تحولت قصة زفاف الثنائي إلى واحدة من أكثر حفلات المشاهير انتظارًا، وسط تكهنات مستمرة حول الموعد والمكان وقائمة المدعوين.

وتشير تقارير حديثة إلى أن مراسم الزواج قد تقام في ماديرا البرتغالية، مسقط رأس رونالدو، مع الحديث عن إقامة حفل استقبال فاخر في فندق "سافوي بالاس" بمدينة فونشال، إلا أن تفاصيل الموعد والترتيبات النهائية ظلت محاطة بقدر كبير من الخصوصية.

زفاف يليق بأسطورة كرة القدم

وبالنظر إلى حياة رونالدو وجورجينا، فمن المتوقع أن يكون الزفاف حدثًا استثنائيًا من حيث الفخامة والحضور، خصوصًا مع الشهرة العالمية التي يتمتع بها الثنائي.

وقد بدأت التكهنات بالفعل حول قائمة المدعوين، ونجوم كرة القدم الذين قد يظهرون في المناسبة، في وقت يفضل فيه رونالدو وجورجينا إبقاء التفاصيل الشخصية بعيدًا عن الأضواء قدر الإمكان.

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