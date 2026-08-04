بين الحقيقة والشائعات.. من يحضر زفاف كريستيانو رونالدو؟ وهل يغيب ميسي عن الليلة المنتظرة؟

تحول الحديث عن زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز إلى واحد من أكثر الملفات إثارة على الساحة الرياضية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة بعدما انتشرت تقارير تتحدث عن قائمة تضم نخبة من أشهر نجوم كرة القدم والفن حول العالم وسط غموض يحيط بموعد الحفل ومكان إقامته والأهم هوية الضيوف الحقيقيين.

ورغم أن رونالدو لم يعلن حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن مراسم الزفاف فإن تسريبات متلاحقة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تساؤلات واسعة حول من سيكون حاضرًا في الليلة التي قد تتحول إلى أحد أكبر التجمعات العالمية للمشاهير.

نجوم الكرة يتصدرون المشهد

بحسب تقارير صحفية بريطانية فإن القائمة الأولية للمدعوين تضم أسماء صنعت تاريخًا كبيرًا في عالم كرة القدم يتقدمها المدافع الإنجليزي ريو فرديناند أحد أقرب أصدقاء رونالدو منذ سنواتهما مع مانشستر يونايتد والذي حافظ على علاقة قوية بالنجم البرتغالي حتى بعد اعتزاله.

كما يتردد اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يرتبط بعلاقة مميزة مع قائد النصر السعودي إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي الذي تجمعه برونالدو علاقة احترام متبادل جعلت اسمه من أبرز المرشحين للحضور.

وتضم القائمة كذلك لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أحد أكثر زملاء رونالدو قربًا طوال مسيرته بعدما شكلا معًا ثنائيًا ناجحًا في ريال مدريد قبل أن يجتمعا مجددًا في مانشستر يونايتد خلال موسم 2022-2023.

وتشير هذه الأسماء إلى أن الحفل إذا أقيم بالشكل المتداول سيكون بمثابة لقاء استثنائي لعدد من أبرز نجوم كرة القدم في العقدين الأخيرين.

مشاهير الفن في قائمة الضيوف

ولم تقتصر التسريبات على نجوم المستطيل الأخضر بل امتدت إلى عالم الفن والترفيه حيث تضمنت القائمة أسماء ذات شهرة عالمية مثل الممثل الأمريكي فان ديزل والمغنية ريهانا وجينيفر لوبيز إلى جانب مغني الراب دريك وترافيس سكوت.

ويعكس وجود هذه الأسماء حجم المكانة التي يتمتع بها رونالدو خارج الملاعب بعدما نجح على مدار سنوات في بناء شبكة علاقات واسعة مع مشاهير الرياضة والفن ورجال الأعمال حول العالم.

دعوة مسربة تشعل الجدل

الضجة لم تتوقف عند قائمة المدعوين بل ازدادت بعد تداول دعوة قيل إنها خاصة بحفل الزفاف أشارت إلى إقامة المناسبة داخل قصر "كوينتا دا ريجاليرا" التاريخي بمدينة سينترا البرتغالية.

ووفقًا لما جرى تداوله طلبت الدعوة من جميع الحاضرين الالتزام باللون الأسود في خطوة غير معتادة بالنسبة لحفلات الزفاف ما أثار فضول المتابعين وفتح الباب أمام موجة واسعة من التعليقات والتكهنات.

لكن هذه الرواية لم تصمد طويلًا بعدما سارعت مصادر مقربة من رونالدو وجورجينا إلى نفي صحة الموعد والمكان المذكورين وهو ما عززته وسائل إعلام إسبانية أكدت أن القصر واصل استقبال الزوار بصورة طبيعية دون أي استعدادات تشير إلى استضافة حدث عالمي بهذا الحجم.

ماديرا.. الوجهة الأقرب

في المقابل بدأت تقارير أخرى تتحدث عن سيناريو مختلف تمامًا يتمثل في إقامة الزفاف داخل جزيرة ماديرا مسقط رأس رونالدو التي لطالما وصفها بأنها المكان الأقرب إلى قلبه.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النجم البرتغالي يدرس إقامة مراسم الزواج داخل كاتدرائية فونشال قبل الانتقال إلى أحد المنتجعات الفاخرة لاستكمال الاحتفال بحضور المدعوين فقط بعيدًا عن الأضواء.

ويبدو هذا الخيار أكثر انسجامًا مع شخصية رونالدو الذي يحرص دائمًا على إظهار ارتباطه الكبير بماديرا سواء من خلال استثماراته أو المناسبات العائلية المهمة.

السؤال الأكبر.. أين ميسي؟

ورغم كثرة الأسماء التي جرى تداولها يبقى اسم ليونيل ميسي الأكثر إثارة للجدل فحتى الآن لا يظهر قائد إنتر ميامي ضمن أي قائمة مسربة للضيوف كما لم تصدر أي معلومات تؤكد تلقيه دعوة رسمية لحضور الحفل.

ويعيد هذا الغياب إشعال الجدل المعتاد بين جماهير النجمين رغم أن العلاقة بين رونالدو وميسي اتسمت في السنوات الأخيرة بالاحترام المتبادل بعيدًا عن المنافسة التاريخية التي جمعتهما داخل الملاعب.

وفي ظل غياب أي إعلان رسمي يبقى حضور ميسي مجرد احتمال غير مؤكد وقد لا تُحسم الإجابة إلا مع ظهور الصور الأولى للحفل حال إقامته.

موعد الحفل لا يزال غامضًا

ورغم نفي صحة الدعوة المسربة فإن تقارير متطابقة تشير إلى أن الموعد الأقرب لإقامة الزفاف سيكون يوم السبت 8 أغسطس دون تأكيد رسمي حتى الآن من رونالدو أو جورجينا.

ويبدو أن الثنائي يفضل إبقاء التفاصيل طي الكتمان وهو ما يزيد من حالة الترقب خاصة مع الاهتمام العالمي الذي يرافق أي خطوة في حياتهما الشخصية.

قصة حب بدأت بالصدفة

بدأت علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز عام 2016 عندما التقيا للمرة الأولى داخل أحد متاجر الأزياء في العاصمة الإسبانية مدريد حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

وسرعان ما تحولت تلك الصدفة إلى واحدة من أشهر العلاقات في عالم الرياضة إذ أنجب الثنائي طفلتين هما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا فيما لعبت جورجينا دورًا محوريًا في رعاية أبناء رونالدو الآخرين؛ كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو.

كما مر الثنائي بواحدة من أصعب محطات حياتهما في عام 2022 بعد وفاة طفلهما الذكر أثناء الولادة بينما نجت شقيقته التوأم بيلا وهي الأزمة التي وصفها رونالدو بأنها الأصعب في حياته قبل أن يتجاوزها بدعم عائلته وجماهيره.