تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، وسط ضوابط تنظيمية ورقابية تضمن تقديم تخفيضات فعلية على السلع والمنتجات، وتعزز من شفافية الأسواق.

ويأتي الأوكازيون هذا العام في إطار جهود الدولة لدعم حركة التجارة الداخلية، وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، من خلال متابعة دقيقة للأسعار ونسب الخصم المعلنة وفقاً لما رصده صباح الخير يا مصر.

انطلاق الأوكازيون الصيفي لمدة شهر

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2026، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل مشارك أسبوعين فقط.

ويهدف القرار إلى تنظيم التخفيضات الموسمية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمستهلكين، مع إتاحة الفرصة للمحال التجارية لتصريف المخزون وتنشيط حركة البيع والشراء.

موافقة مسبقة للمشاركة وإعلان الأسعار بوضوح

ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب في نسب الخصومات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المستهلك من التخفيضات الوهمية، وتمكينه من المقارنة بين الأسعار الحقيقية وقيمة الخصومات المعلنة.

الوزير: الأوكازيون ينشط التجارة ويوفر تخفيضات حقيقية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأوكازيون الصيفي يمثل أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تشمل مختلف الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال الأوكازيون تحقيق استفادة متبادلة، حيث يتمكن المواطن من شراء احتياجاته بأسعار مناسبة، بينما ينجح التاجر في تنشيط المبيعات وتصريف المنتجات.

تحقيق التوازن بين دعم الأسواق وحماية المستهلك

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تنشيط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات، وتعزيز ثقة المواطنين في العروض المقدمة خلال فترة الأوكازيون.

وأكد أن الالتزام بالضوابط المنظمة يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على المنافسة العادلة.

حملات رقابية مكثفة طوال فترة الأوكازيون

ووجه الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال فترة الأوكازيون.

وأوضح أن الحملات ستتابع مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من صحة نسب التخفيض، ومراجعة جودة السلع المعروضة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات أو عروض مضللة تستهدف خداع المستهلكين.

نصائح للمواطنين للاستفادة من التخفيضات

ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى التأكد من الأسعار قبل وبعد التخفيض عند الشراء، وعدم الانسياق وراء العروض غير الواضحة أو التخفيضات الوهمية.

كما شددت الوزارة على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك، وضمانًا لإثبات عملية الشراء، مع سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة أو عروض غير حقيقية، بما يدعم جهود الرقابة ويضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من التخفيضات الفعلية التي يقدمها الأوكازيون الصيفي.