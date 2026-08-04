إمام عاشور يفرض شروطه لـ التجديد حتى 2030.. والأهلي يتحفظ | خاص

يحاول مسؤولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة انهاء ملف تجديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المغربي الحسين عموتة خليفة المدرب الدنماركي السابق ييس توروب.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المفاوضات الجارية بين إدارة القلعة الحمراء وإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تمديد وتعديل عقده حتى عام 2030، شهدت طرح اللاعب شرطين أساسيين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي على التجديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن إمام عاشور أبدى ترحيبه من حيث المبدأ بالاستمرار داخل النادي الأهلي، في ظل رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق، إلا أنه طالب بالحصول على بعض الامتيازات المالية ضمن العقد الجديد، بما يتناسب مع مكانته الفنية ودوره داخل الفريق خلال المواسم الأخيرة.

وأوضح المصدر أن أول شروط لاعب الوسط تمثل في الحصول على منحة تجديد تعادل 25% من إجمالي القيمة المالية للعقد الجديد، على أن يتم صرفها عقب توقيع العقود بشكل رسمي، باعتبارها جزءًا من الاتفاق المالي الخاص بعملية التمديد.

وأضاف المصدر أن الشرط الثاني كان الأكثر إثارة للنقاش خلال جلسات التفاوض، حيث اشترط إمام عاشور إدراج بند صريح في العقد الجديد يضمن استمراره اللاعب الأعلى أجرًا داخل صفوف الأهلي طوال مدة التعاقد الممتدة حتى عام 2030، مع عدم منح أي لاعب آخر راتبًا سنويًا يتجاوز قيمة راتبه خلال تلك الفترة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي أبدت تحفظًا واضحًا على هذا الشرط، معتبرة أن سياسة النادي في ملف الرواتب تعتمد على مرونة التعاقدات وفقًا لاحتياجات الفريق والمتغيرات التي تطرأ على سوق الانتقالات، وهو ما يجعل من الصعب الالتزام ببند يمنع منح أي لاعب آخر راتبًا أعلى مستقبلًا.

وأكد المصدر أن مسؤولي الأهلي أبلغوا اللاعب وممثليه بأن النادي يقدر إمام عاشور باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق، وأن هناك رغبة حقيقية في تمديد عقده وتحسين المقابل المالي، لكن دون الإخلال بالسياسة العامة التي تنظم هيكل الرواتب داخل غرفة الملابس، حفاظًا على الاستقرار بين جميع اللاعبين.

وشدد المصدر على أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأن إدارة النادي تسعى للوصول إلى صيغة توافقية تحقق رغبة اللاعب في تحسين عقده، وفي الوقت نفسه تحافظ على المبادئ التي يلتزم بها الأهلي في إدارة ملف التعاقدات والرواتب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جلسات التفاوض ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وسط تفاؤل بإمكانية تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار إمام عاشور داخل صفوف الأهلي حتى عام 2030، مع حسم جميع البنود المالية والتعاقدية قبل الإعلان الرسمي عن التجديد.

