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حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو

مقطع من فيديو الاعتداء على مقام يوسف
مقطع من فيديو الاعتداء على مقام يوسف
محمد على

أقدم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على اقتحام مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقام المستوطنون بتأدية صلوت دينية، وتصاحب معها رقص وغناء.
وبشكل متواصل، يقتحم المستوطنون الأماكن المقدسة والتي على رأسها الحرم القدسي الشريف، والمعابد والمقابر، ليقوموا بتأدية طقوس يتصاحب معها رقص وغناء دون أي اهتمام مراعاة لحرمة الأماكن أو المعتقدات الأخرى.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة،  تصعيداً ميدانياً جديداً خلال ساعات الأمس، تمثل في إصابة شاب بالرصاص الحي واعتداءات جسدية طالت مسنين وأطفالاً. 

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في شارع القدس محافظة نابلس . 

واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة لتفريق المواطنين الذين تصدوا للاقتحام العسكري للمنطقة الشرقية من المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة شملت جرافة وآليات مصفحة انتشرت في شارعي القدس وعمان، وذلك بهدف تأمين الحماية لمجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف. كما طالت الاقتحامات شارع الحسبة، ما أدى إلى عرقلة حياة المواطنين وبث حالة من التوتر في المنطقة.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، شن مستوطنون هجوماً استهدف الأراضي الزراعية في منطقة الحرايق، حيث أضرموا النيران بشكل متعمد مما تسبب في احتراق عدد من الأشجار المثمرة. وتزامن ذلك مع استيلاء مجموعات استيطانية أخرى على منطقة الفخت الزراعية الواقعة بين بلدات عوريف وعصيرة القبلية وجماعين.

أما في محافظة رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من قرية أبو فلاح أثناء تواجدهما داخل مزرعتهما في سهل مرج سيع. وذكرت مصادر محلية أن عملية الاعتقال تمت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، واقتيد الشقيقان إلى جهة غير معلومة.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية كانت تقل عائلة على طريق مرج سيع، حيث اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين اثنين أمام أطفالهما. وتسبب الهجوم بحالة من الذعر الشديد بين الأطفال، فضلاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة نتيجة الاعتداء العنيف.

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