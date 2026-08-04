الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم العملية السياسية في السودان

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، أن مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان "بيكا هافيستو"، يواصل - بالتعاون مع شركائه في "المجموعة الخماسية"- مشاوراته مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها السودانيون.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تضم المجموعة الخماسية: الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.

وقال "حق"، أنه استكمالا للمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال شهر يونيو، أجرت المجموعة الخماسية حوارات مع قيادات سياسية مدنية سودانية في الأيام الأخيرة، حيث واصلوا مناقشة المقترحات والرؤى حول سبل دفع العملية السياسية قدما، بما في ذلك اتخاذ تدابير لبناء الثقة.

وأضاف أن المبعوث الشخصي للأمين العام، "بيكا هافيستو" مستمر في التواصل مع جميع الأطراف، وإنه حثها على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار حقيقي يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وقد أجرى "هافيستو" محادثات مع وزير الخارجية السوداني لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان والتحضيرات للزيارة المرتقبة للمبعوث الشخصي إلى الخرطوم.

وتناولت المحادثات - من بين أمور أخرى - الجهود الرامية لتيسير إجراء الامتحانات الوطنية للطلاب السودانيين في تشاد، وذلك بناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي هناك.

ومن المقرر أن يتوجه "هافيستو" إلى تركيا هذا الأسبوع، حيث يلتقي السلطات التركية وأطرافا سودانية موجودة هناك، بما في ذلك ممثلون عن الشباب والنساء.

وعلى صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة في شمال دارفور أدت إلى سقوط عشرات الضحايا. كما أشار إلى أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الأخيرة في مدينة الأبيض (ولاية شمال كردفان) قد عرّض المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر"، أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان، وأنهم سيغتنمون أي فرصة متاحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة داخل مدينة الأبيض ومحيطها. ودعا الأطراف المعنية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجهات المانحة على زيادة دعمها للاستجابة الإنسانية، فيما أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه البالغ إزاء مستوى تمويل نداء الاستجابة الإنسانية للسودان لهذا العام. ولم يتلق النداء سوى نحو 40 في المائة من أصل المبلغ المطلوب البالغ قرابة 2.9 مليار دولار.