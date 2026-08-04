الأنبا صموئيل يطيب رفات الشهيد أبي سيفين في احتفالات عيد تكريس أول كنيسة تحمل اسمه بطموه| صور

ترأس نيافة الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه، صلوات عشية عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم أبي سيفين، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢٥ أبيب من كل عام، وذلك بكنيسة الشهيد أبي سيفين بدير الشهيد أبي سيفين بطموه، مقر المطرانية.

وخلال الصلوات، قام نيافته بتطييب رفات الشهيد أبي سيفين، كما أُقيم التمجيد والدورة الخاصة بالعيد وسط مشاركة واسعة من شعب الإيبارشية.

وفي صباح اليوم التالي، صلى نيافته القداس الإلهي بمناسبة العيد في الكنيسة ذاتها، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وجموع من أبناء الكنيسة.