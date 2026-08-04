نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا

تسود حالة من الغضب والاستياء أروقة اتحاد الكرة، عقب الظهور الباهت لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، بعدما تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين أنهتا آماله فى المنافسة مبكرًا، وسط انتقادات واسعة للأداء والنتائج.

ومنى منتخب مصر فى أولى مبارياته بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الزامبى بسداسية نظيفة، قبل أن يواصل إخفاقه فى مباراته الثانية أمام منتخب مالاوى حيث خسر بنتيجة 3-1، ليودع منتخب مصر لكرة القدم النسائية البطولة رسميًا، رغم تبقى مباراة له أمام نظيره النيجيرى. وتعد مواجهة نيجيريا بمثابة تحصيل حاصل، إذ يسعى المنتخب بقيادة مديره الفنى محمد كمال إلى حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب النيجيرى، الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات

ويعتبر إخفاق منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الحالية استمرارا لإخفاقات منتخب الكرة النسائية فى بطولة أمم أفريقيا على مدار التاريخ.

وسبق لمنتخب مصر أن شارك فى نسختى أمم أفريقيا عامى 1998، و2016، لكن لم يحالفه التوفيق، حيث خرج من البطولة من الدور الأول، ولعب المنتخب فى النسختين 6 مباريات، خسر فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة واحدة، ولم يستطع تحقيق الفوز فى أى لقاء، لتستمر سلسلة الهزائم وغياب الفوز عن منتخب مصر فى المشاركة الثالثة له فى بطولة أمم أفريقيا.

