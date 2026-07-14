مدرب منتخب السيدات: استفادنا من وديتي السنغال وجاهزون لأمم إفريقيا

أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، أن المنتخب حقق الاستفادة الفنية المطلوبة من المباراتين الوديتين أمام منتخب السنغال، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقررة إقامتها في المغرب.

وقال كمال: "واجهنا منتخبًا قويًا، وكانت المباراتان فرصة مهمة لتجربة أكبر عدد من اللاعبات والوقوف على جاهزية الجميع قبل البطولة، وقد خسرنا المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم حققنا الفوز في الثانية بهدف دون مقابل، والأهم بالنسبة لنا كان تحقيق الاستفادة الفنية وليس النتائج فقط".

وأضاف: "اطمأننا على جاهزية معظم اللاعبات، وأصبح لدينا تصور واضح عن المجموعة التي ستخوض البطولة، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على الوصول لأفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات".

وأوضح محمد كمال أن اللاعبة جوانا جورج خضعت لعملية جراحية في الوجه، وستغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بعدما تعرضت للإصابة في المباراة الأخيرة إثر تدخل عنيف من إحدى لاعبات السنغال ، وهو ما يحرمها من المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن غيابها يمثل خسارة فنية للمنتخب، ومتمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

واختتم المدير الفني لمنتخب السيدات تصريحاته: "ندرك صعوبة مجموعتنا، التي تضم نيجيريا وزامبيا ومالاوي، لكننا نثق في قدرات اللاعبات ورغبتهن في تقديم مستوى يليق بالكرة النسائية المصرية".

ومن المنتظر أن يدخل منتخب مصر للكرة النسائية معسكره الأخير، غدًا، الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية، قبل السفر يوم 25 الحالي إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية