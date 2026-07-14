التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا وإسبانيا التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليز، برادلي باركولا.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، أليكس باينا.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وما يمتلكانه من نجوم بارزين، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب كأس العالم 2026.