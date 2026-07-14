سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، خلال استضافتها في برنامج "أثر" مع الفنان أيمن زيدان، عن مجموعة من القناعات التي تحكم حياتها على المستويين الشخصي والمهني، مؤكدة أن الحب الحقيقي لا يمكن أن يُهزم حتى وإن لم يستمر.



وقالت سوزان: "الحب ما بينهزم... حتى لو ما استمر، بيضل ساكن جوانا وبيغذي أرواحنا، وإذا كان حب حقيقي مستحيل ينهزم."، مشيرة إلى أن الحب بالنسبة لها هو أساس الحياة، وأن كل شيء يُبنى بالمحبة.



كما شددت على أن المبادئ هي رأس مال الإنسان الحقيقي، مضيفة: "المصاري بتروح وبترجع... لكن إذا كسرت ثقة الناس فيك، هاي ما بترجع."، معتبرة أن الحفاظ على ثقة الجمهور أهم من أي مكسب مادي أو نجاح مؤقت.



وتحدثت نجم الدين عن فلسفتها في مواجهة الصعوبات، مؤكدة أنها لا تستسلم للإحباط، وقالت: "أنا ما بقعد مع خيبات الأمل... بسكر الصفحة وببلش من جديد."، لافتة إلى أن كل تجربة صعبة تمنح الإنسان فرصة ليصبح أقوى.



وأضافت أن السلام الداخلي والتصالح مع الذات من أهم مراحل النضج، معبرة عن سعادتها بمرحلتها العمرية الحالية بقولها: "أنا متصالحة جدًا مع عمري... وبحس إني بأجمل مرحلة بحياتي."

واختتمت سوزان نجم الدين حديثها بالتأكيد على أن عودتها إلى المسرح أعادت إليها شغفها الأول، قائلة: "المسرح رجّعلي سوزان الطفلة... رجّعلي الحياة، والحيوية، وحب الدنيا."