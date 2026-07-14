مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين

علق المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الانتقادات الموجهة له بسبب الإساءة لمحافظة الشرقية، قائلا:" والله معرفش إيه اللي حصل وبقالي 48 ساعة منمتش بسبب الموضوع ده ".

وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا عاشق لكل شبر في مصر وآخر حفلة ليا في الشرقية بكيت على المسرح بسبب الحضور الجماهيري الكبير ".

وتابع مصطفى كامل :" انا عندي حالة فزع وذهول من الانتقادات الموجهة لي واللي ظهر في الفيديو كان منذ عام 2022 وكان في تحقيق وكنت ألوم فيه عضو مجلس إدارة في الشرقية ".

وأكمل مصطفى كامل :" أنا لم اتطرق إلى اهالي الشرقية من قريب او بعيد وكنت أتحدث في نطاق عملي وبلوم على واحد فقط "، مضيفا:" الراجل اللي كان يتم التحقيق معه ترك منصبه منذ 3 سنوات ".

ولفت مصطفى كامل :" أنا بكلم نفسي بقالي يومين ومش قادر أصدق حجم اللجان اللي معمولة عليا وانا من الناس اللي بتعشق الريف والقرى المصرية وأنا بعتذر لكل واحد فهم كلامي غلط ".