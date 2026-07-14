محاميو الشرقية يصعدون ضد مصطفى كامل.. بلاغ رسمي وتحرك قضائي دفاعا عن كرامة أبناء المحافظة

في تحرك قانوني للدفاع عن كرامة أبناء محافظة الشرقية وعقب ما تم رصده من تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يحمل إساءة إلى أبناء محافظة الشرقية، كلف عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، المكتب الفني لنقيب المحامين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رسمي ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على خلفية تصريحاته المنسوبة إليه، والتي اعتبرها أبناء المحافظة إساءة وتجاوزا غير مقبول في حقهم.

وجاء التكليف إلى المكتب الفني برئاسة عبد الفتاح إمام، مدير المكتب الفني، وعضوية محمود فرحان، عضو المكتب الفني، لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة البلاغ أمام الجهات المختصة.

وأكد نقيب المحامين بالشرقية أن كرامة أبناء المحافظة خط أحمر، مشددا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إساءة تمس أبناء الشرقية، وأن احترام حرية الرأي والتعبير لا يبرر التجاوز أو التطاول أو توجيه عبارات تحمل إساءة للمواطنين.

وقال إن النقابة ستتابع جميع الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة حتى يتم الفصل في البلاغ، وذلك دفاعا عن كرامة أبناء محافظة الشرقية وصونا لحقوقهم، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدا أن أي إساءة تمس أبناء المحافظة ستواجه بالإجراءات القانونية التي كفلها القانون.