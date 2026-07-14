الرعاية الصحية: نجاح أول عملية لزراعة قرنية بمستشفى الرمد التخصصي في أسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصي بأسوان في إجراء ثلاث عمليات زراعة قرنية، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بإقليم الصعيد، في إنجاز طبي جديد يعكس نجاح الهيئة في توطين جراحات العيون الدقيقة وتوفير أحدث الخدمات التخصصية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، باعتباره أول مستشفى متخصص في طب وجراحات العيون تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بإقليم الصعيد، يواصل تعزيز مكانته كمركز متخصص لتقديم خدمات طب وجراحات العيون المتقدمة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء ثلاث عمليات زراعة قرنية وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية العالمية، بما يمثل إضافة نوعية للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الهيئة بجنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن نجاح إجراء أول عمليات زراعة قرنية بمستشفيات الهيئة بإقليم الصعيد يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في توطين الخدمات الطبية الدقيقة والتخصصية داخل المحافظات، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار والحد من تحويل المرضى للعلاج خارج محافظاتهم، ويضمن حصولهم على خدمات صحية متقدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان قدمت منذ انضمامها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية 300 ألف خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية، شملت خدمات الطوارئ، والعيادات الخارجية، والفحوصات التشخيصية، والأشعة، والعمليات الجراحية الدقيقة، بما يعكس كفاءة التشغيل، وثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، وارتفاع معدلات الاستفادة من خدمات المستشفى، لترسخ مكانتها كمركز مرجعي لطب وجراحات العيون بمحافظات جنوب الصعيد.

تطوير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تطوير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، باعتبارها أول مستشفى متخصص في طب وجراحات العيون تابع للهيئة بإقليم الصعيد، يجسد رؤية الدولة في تعزيز العدالة الصحية وإتاحة التخصصات الدقيقة داخل المحافظات، بما يضمن توفير أحدث الخدمات العلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ودون تحمل المرضى مشقة السفر أو الأعباء المالية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان حصلت على الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لتصبح أول مستشفى تخصصي بمحافظة أسوان يحصل على هذا الاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفائها جميع معايير الجودة وسلامة المرضى والاشتراطات الإكلينيكية، وأضاف أن المستشفى تخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد إلى مختلف محافظات جنوب الصعيد، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات طب وجراحات العيون، تشمل جراحات المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، والحقن داخل العين، وزراعة القرنية، وتصحيح الإبصار، والجراحات التجميلية للعين والجفون، إلى جانب الفحوصات البصرية الدقيقة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وتضم مستشفى الرمد التخصصي بأسوان تضم 3 غرف عمليات مجهزة وفق أحدث التقنيات العالمية، إلى جانب منظومة تشخيصية وعلاجية متكاملة تشمل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، والصيدلية الإكلينيكية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متخصصة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى عمليات زراعة القرنية الدكتور شادي سليمان استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار، وبمشاركة الدكتور محمود عبد الله منصور طبيب الرمد، والدكتورة منى عثمان محمد طبيب الرمد، والأستاذة الدكتورة شيماء فتحي سليمان استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض المكون من ناهد أحمد، وأحمد محمد أحمد، ورحمة يحيى عبد النبي، تحت إشراف الدكتورة أميرة كرار مدير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، والدكتورة رانيا ممدوح نائب مدير المستشفى.

تجدر الإشارة أن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تابع المرضى وثمَّن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصي في إجراء أول ثلاث عمليات زراعة قرنية وذلك لأول مرة بإقليم جنوب الصعيد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطور نوعي في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير القطاع الصحي، بما يسهم في توطين الخدمات الطبية المتخصصة والحد من انتقال المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة.