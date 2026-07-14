أحمد حسن: استقرار غرفة الملابس يعيد الأهلي إلى منصات التتويج

توقع أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن يكون الموسم المقبل في صالح النادي الأهلي، مؤكدًا أن استقرار غرفة الملابس وعودة الانسجام بين اللاعبين سيكونان من أهم أسباب نجاح الفريق.

وقال أحمد حسن، خلال ظهوره في بودكاست "جيت للشاطر"، إن الأهلي يمتلك مقومات المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، مضيفًا: "الموسم الجاي للأهلي، لأنه النوايا الصافية هترجع تاني بين اللاعيبة كلها وما بين بعضها، لأن سقف الرواتب هيبدأ يتظبط زي ما كان ماشي قبل كده".

وأوضح أن الحفاظ على التوازن داخل الفريق كان أحد أبرز أسباب نجاح الأهلي في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المساواة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق البطولات.

وأضاف: "الأهلي وصل إلى خمسة نهائيات لدوري أبطال أفريقيا بلاعبين كانوا موجودين قبل كده، ومكنوش بنفس الشكل والكواليتي الموجود دلوقتي، وقدر يحقق أربعة ألقاب، لأنه كان محافظ على أوضة اللبس والتساوي بين الجميع".

وأكد أحمد حسن أن الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، إلى جانب ضبط هيكل الرواتب، من شأنه أن يعزز فرص الأهلي في مواصلة حصد البطولات خلال الموسم المقبل.