قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: الهجمات على إيران تقوض فرص التسوية وتنتهك التفاهمات مع واشنطن
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم السبكي: يجب التريث في تطبيق قوانين "حق الأداء العلني"

كريم السبكي
كريم السبكي
قاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال المنتج كريم السبكي إن ملف حق الأداء العلني للفنانين يشهد حاليًا جدلًا واسعًا، موضحًا أن هذا الحق مطبق فعليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى وجود تشريعات مشابهة في عدد من الدول العربية، لكن بدرجات متفاوتة من التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
 

وأضاف السبكي: "السوق المصري يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوقين الأمريكي والأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بصناعة السينما، ونحن كقائمين على هذه الصناعة ندرك جيدًا أن السوق يمر حاليًا بمرحلة من عدم الاستقرار".
 

وأشار السبكي إلى أن الأرقام تكشف تراجعًا واضحًا في الإنتاج السينمائي، حيث بلغ عدد الأفلام المصرية 42 فيلمًا في عام 2024، بينما انخفض العدد إلى 32 فيلمًا فقط خلال عام 2025، وهو ما وصفه بـ"مؤشر خطير يستوجب التعامل بحذر شديد مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج والاستثمار السينمائي".

وشدد السبكي على أن السعي لتطبيق قوانين جديدة لحماية حقوق الفنانين هدف مشروع، لكنه أكد أن ذلك يجب أن يمر عبر حوار مؤسسي جاد يضم كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها غرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهة الأكثر دراية بتفاصيل الصناعة وتحدياتها.
 

واختتم قائلاً: "لا يجوز تجاهل غرفة الصناعة منذ اللحظة الأولى عند مناقشة أي تشريع جديد، فهي القادرة على المساهمة في صياغة آليات تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين المشروعة، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار واستمرار صناعة السينما المصرية".

كريم السبكي المنتج كريم السبكي حق الأداء العلني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

أندونى إيراولا

كل شيء ليس مثالياً..إيراولا يكشف عن تحذير صادم من مالكي ليفربول

ترشيحاتنا

الزوج

التفاصيل الكاملة لحقيقة إلقاء زوج بزوجته من الدور الثالث في المنوفية

المتهمين

القبض على المتهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل منزل ببورسعيد

بيومى فؤاد

تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومى فؤاد

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد