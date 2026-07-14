قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل

السفير فائد مصطفى يشارك في مؤتمر المناحين
السفير فائد مصطفى يشارك في مؤتمر المناحين
الديب أبوعلي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شارك السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري وكبار المسئولين لمؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات الدولية المعنية، وبحضور رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، إلى جانب وفود تمثل أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.

وألقى السفير فائد مصطفى كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أكد فيها أهمية انعقاد المؤتمر بوصفه تجسيداً لالتزام المجتمع الدولي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحكومته في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاجتماع لا يقتصر على كونه منصة لحشد الموارد المالية، بل يعكس التزاماً جماعياً بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات استمرار الاحتلال والإجراءات التي تقوض قدرته على الصمود، وتضعف مؤسساته الوطنية، وتعرقل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السفير فائد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التقييدية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية والاقتطاعات غير القانونية، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والتجارة وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، موضحاً أن هذه السياسات أدت إلى تراجع الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة الضغوط على المؤسسات الفلسطينية.

وشدد الأمين العام المساعد على أن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لا يعد مجرد قضية مالية، وإنما يمثل انتهاكاً للاتفاقيات القائمة، واستخداماً للأدوات الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي، بما ينعكس سلباً على استقرار المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

المساندة الإنسانية والمالية

وأكد أن دعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة يمثل ضرورة ملحة لضمان استمرارية عمل المؤسسات الوطنية، والحفاظ على تقديم الخدمات العامة، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

وأعرب مصطفى عن تقدير جامعة الدول العربية للدول والمؤسسات المانحة التي واصلت تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيداً بشكل خاص بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في توفير المساندة السياسية والإنسانية والمالية، وداعياً إلى تطوير شراكة أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من تنفيذ أولوياتها التنموية وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأكد أن أهمية المساعدات المالية، رغم ضرورتها، لا تغني عن التوصل إلى حل سياسي شامل، مشدداً على أن معالجة جذور الأزمة تتطلب إنهاء الاحتلال والسياسات التي تعرقل التنمية، وتصادر الموارد، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وجدد الأمين العام المساعد دعوة جامعة الدول العربية للمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل على ضمان امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

واختتم السفير فائد مصطفى كلمته بالتأكيد على التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعم دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والعمل مع الشركاء الدوليين على ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية تسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتهيئة أفق سياسي حقيقي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

فلسطين السفير فائد مصطفى الأراضي العربية المحتلة جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي نبيل فهمي مؤتمر المانحين بروكسل احتجاز أموال المقاصة الحكومة الفلسطينية القدس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الصحة تشدد على التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية

أول عمليات لزراعة قرنية بمستشفى الرمد التخصصي بأسوان

الرعاية الصحية: نجاح أول عملية لزراعة قرنية بمستشفى الرمد التخصصي في أسوان

جانب من اللقاء

تعاون بين الصحة والبنك الدولي لتسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد