فلسطين: اعتقالات واقتحامات من جانب الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، عددا من الفلسطينيين واقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية.

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة مواطنين، أثناء تواجدهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كفر نعمة وبلعين ودير ابزيع وعين عريك وخربثا بني حارث غرب رام الله، وقريتي عجول وعارورة شمال غرب المحافظة، وبلدة عبوين وقرية جلجليا شمالاً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، أصيب شاب، اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه على حاجز الجلمة شمال جنين.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب (25 عاما) على حاجز الجلمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 3 مصابين للمستشفى، عقب اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيتا.