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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرات استدعاء.. تسريبات طائرة ترامب الفاخرة تشعل التحقيقات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كاش باتيل، أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض بشأن التسريبات الإعلامية التي تناولت طائرته الرئاسية الجديدة، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بالقضية.

وبحسب مصادر الشبكة، عقد باتيل اجتماعًا في البيت الأبيض، الجمعة، لبحث مسار التحقيق في تسريب معلومات تتعلق بثغرات أمنية في الطائرة، وذلك قبل إصدار مذكرات استدعاء قضائية بحق عدد من الصحفيين الذين نشروا تلك المعلومات.

وأضافت المصادر أن باتيل ناقش تفاصيل التحقيق أيضًا خلال اتصال هاتفي مع ترامب، الذي أبدى استياءه من التسريبات، خصوصًا بعد تداول تقارير أفادت بأن الطائرة لم تكن قادرة على تنفيذ رحلة مباشرة من تركيا عقب استضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت سابقًا أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ" وتبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار، والتي قدمتها قطر هدية لترامب في مايو 2025، تعاني من ثغرات أمنية أثارت مخاوف داخل الأوساط الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يستخدم الطائرة الجديدة حتى الآن، مؤكدة في الوقت ذاته أن عددًا من صحفييها تلقوا مذكرات استدعاء قضائية على خلفية نشرهم تفاصيل تلك الثغرات، في إطار التحقيقات الجارية بشأن مصدر التسريبات.

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