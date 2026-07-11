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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. رئيس مدينة كوم أمبو يعقد لقاء جماهيريا مع المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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عقد اللواء سمير البلاصي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لقاء جماهيرى مع المواطنين، وذلك بحضور النائب أحمد القهموري عضو مجلس النواب.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية دورية مع المواطنين، على غرار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها المحافظ مرتين أسبوعياً ، بهدف الإستماع المباشر إلى مطالب المواطنين وإحتياجاتهم، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

الإستماع المباشر للمواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم

وخلال اللقاء، إستمع رئيس المدينة إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، موجهًا بسرعة دراستها والتفاعل المباشر معها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

التصالح وتقنين الأوضاع ودعم جهود الدولة

وأكد اللواء سمير البلاصي أهمية إستمرار المواطنين في التقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم ، للإستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

متابعة ملفات المرافق وخطط تطوير القرى

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات مياه الشرب والكهرباء، حيث أكد رئيس المدينة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على حل المشكلات القائمة وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن قرى حجازة وتوابعها مدرجة ضمن خطط التطوير الحالية، بما يتكامل مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات الجاري تنفيذها بالقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.

تؤكد محافظة أسوان ﭢستمرار رؤساء المراكز والمدن في عقد اللقاءات الجماهيرية الدورية تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الإستجابة لمطالبهم، والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، والإرتقاء بجودة الحياة في مختلف أنحاء المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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