الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

قد يعتقد البعض أن الضحك في المواقف غير المناسبة مجرد تصرف عفوي أو نتيجة للتوتر، لكن الخبراء يؤكدون أن الضحك اللاإرادي أو غير المسيطر عليه قد يكون في بعض الحالات مؤشرًا على اضطرابات عصبية أو نفسية تستدعي التقييم الطبي، خاصة إذا تكرر بشكل ملحوظ أو صاحبه أعراض أخرى.

ما هو الضحك اللاإرادي؟

ووفقًا لموقع Medical News Today، فإن الضحك اللاإرادي ليس مرضًا بحد ذاته، وإنما عرض قد يرتبط بحالات صحية مختلفة، تتراوح بين القلق والتوتر النفسي، وصولًا إلى بعض الأمراض العصبية.



ويقصد بالضحك اللاإرادي أن يضحك الشخص في موقف لا يستدعي الضحك اجتماعيًا، أو يعجز عن التحكم في نوبات الضحك رغم إدراكه أن الموقف غير ملائم.

ويختلف مفهوم "الضحك اللاإرادي" باختلاف الثقافة والبيئة الاجتماعية، كما أن بعض الأشخاص قد يدركون عدم ملاءمة تصرفهم، بينما لا يلاحظ آخرون ذلك بسبب الحالة المرضية التي يعانون منها.

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

أسباب الضحك اللاإرادي

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الضحك اللاإرادي أو غير المناسب، من أبرزها:

- القلق والتوتر:

قد يضحك بعض الأشخاص بشكل عصبي عند التعرض لمواقف مرهقة أو محرجة، مثل حضور جنازة أو المثول أمام المحكمة أو التحدث أمام الجمهور، ويعد ذلك إحدى الطرق التي يستخدمها الجسم للتخفيف من التوتر.

- اضطراب طيف التوحد:

قد يعبر بعض الأشخاص المصابين بالتوحد عن مشاعرهم بطريقة تختلف عن الآخرين، ما يجعلهم يضحكون في مواقف لا يراها الآخرون مضحكة، أو نتيجة لاختلاف إدراكهم للموقف.

- الاضطرابات النفسية:

قد يرتبط الضحك غير المناسب ببعض الأمراض النفسية، مثل:

الفصام.

اضطراب ثنائي القطب خلال نوبات الهوس.

وفي هذه الحالات قد يضحك الشخص بسبب أفكار أو هلاوس أو مشاعر لا يشاركها الآخرون.

- التأثير البصلي الكاذب:

يعد التأثير البصلي الكاذب من أكثر الأسباب العصبية شيوعًا للضحك اللاإرادي، ويؤدي إلى نوبات مفاجئة من الضحك أو البكاء يصعب السيطرة عليها.

ويحدث نتيجة خلل في التواصل بين الفص الجبهي والمخيخ وجذع الدماغ، وقد يصاحب أمراضًا مثل:

السكتة الدماغية.

التصلب المتعدد.

مرض باركنسون.

إصابات الدماغ.

الخرف.

التصلب الجانبي الضموري (ALS).

أورام الدماغ.

- نوبات الصرع:

قد تسبب بعض أنواع الصرع النادرة، المعروفة باسم النوبات الضاحكة، نوبات ضحك لا إرادية، دون أن يشعر الشخص بالسعادة أو المرح، وغالبًا ما تنشأ هذه النوبات في منطقة تحت المهاد.

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

أعراض قد تصاحب الضحك اللاإرادي

وتختلف الأعراض حسب السبب، وتشمل:

ـ الضحك العصبي في المواقف المسببة للتوتر.

ـ نوبات ضحك أو بكاء مفاجئة يصعب السيطرة عليها.

ـ الضحك نتيجة هلاوس أو أوهام.

ـ الشعور بالقلق من تكرار الضحك أمام الآخرين وتأثر العلاقات الاجتماعية.

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

كيف يتم علاج الضحك اللاإرادي؟

ويعتمد العلاج على السبب الرئيسي، وقد يشمل:

ـ أدوية لعلاج القلق أو الفصام أو الاضطرابات النفسية.

ـ علاج الأمراض العصبية المسببة للحالة.

ـ العلاج النفسي والسلوكي.

تمارين التنفس العميق والاسترخاء.

ـ تعلم استراتيجيات للسيطرة على التوتر في المواقف الاجتماعية.

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

نصائح للتعامل مع نوبات الضحك اللاإرادي

وينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات التي قد تساعد في الحد من نوبات الضحك، ومنها:

ـ أخذ أنفاس عميقة عند الشعور بقرب النوبة.

ـ إرخاء العضلات المشدودة.

تغيير وضعية الجسم.

ـ الابتعاد مؤقتًا عن المكان إذا أمكن.

ـ تشتيت الانتباه بالعد أو التفكير في أمر آخر.

ـ إخبار المقربين بطبيعة الحالة لتقليل الحرج الاجتماعي.

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

متى يجب استشارة الطبيب؟

وينصح بزيارة الطبيب إذا:

ـ تكررت نوبات الضحك بشكل يؤثر على الحياة اليومية أو العلاقات الاجتماعية.

ـ صاحبها هلاوس أو أوهام أو اضطرابات في التفكير.

ظهرت مع مشكلات في الذاكرة أو الحركة.

ـ حدثت بشكل مفاجئ ومتكرر دون سبب واضح.

ويؤكد الخبراء أن الضحك غير المناسب لا يكون دائمًا علامة على مرض خطير، لكنه قد يكون مؤشرًا على اضطرابات عصبية أو نفسية تحتاج إلى التشخيص والعلاج المبكر، لذلك فإن استمرار هذه النوبات أو تكرارها يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب ووضع الخطة العلاجية المناسبة.