خالد عبد العزيز يكشف سر خلود فيلم "حكاية حب" بعد أكثر من 60 عامًا

استعاد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكريات فيلم "حكاية حب" للنجم الراحل عبد الحليم حافظ، مشيدًا بما يحمله العمل من قيم إنسانية ورسائل خالدة جعلته واحدًا من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية.

وكتب خالد عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "حكاية حب.. وحكايات حب أخرى مُلهمة"، أن أغلب المشاهدين ينصرفون عند مشاهدة الفيلم إلى متابعة القصة الرومانسية التي جمعت بين بطليه، إلا أن هناك العديد من الحكايات الإنسانية الموازية التي منحت العمل مذاقه الخاص ورسخت مكانته في وجدان الجمهور.

وأوضح أن فيلم "حكاية حب"، الذي أخرجه حلمي حليم عام 1959، وكتب سيناريوه علي الزرقاني، لم يكن مجرد قصة حب بين "أحمد سامي" الذي جسده عبد الحليم حافظ و"نادية هانم" التي قدمتها مريم فخر الدين، بل حمل رسائل عميقة عن التضحية والإيثار والوفاء.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الحكايات علاقة "أحمد سامي" بوالدته الكفيفة، التي جسدت شخصيتها الفنانة فردوس محمد، مؤكدًا أن الفيلم قدم نموذجًا مؤثرًا لبر الوالدين وتحمل المسؤولية، كما سلط الضوء على علاقة البطل بشقيقه الصغير "سمير"، الذي تكفل بتربيته ورعايته بعد يتمه، في صورة تعكس معاني الاحتواء والعطاء.

وأضاف أن الفيلم قدم أيضًا نموذجًا فريدًا للصداقة المخلصة من خلال العلاقة التي جمعت بين "أحمد سامي" وصديقه "رفعت السناكحلي"، الذي جسده الفنان عبد السلام النابلسي، حيث ظهرت الثقة والوفاء بينهما في أكثر من مشهد مؤثر.

كما تطرق خالد عبد العزيز إلى العلاقة الإنسانية التي جمعت الطبيب الشهير، الذي جسد شخصيته محمود المليجي، بأحد مرضاه، مؤكدًا أن الفيلم أبرز قيمة التضحية من أجل إسعاد الآخرين، حتى وإن كان ذلك على حساب السعادة الشخصية.

ولفت إلى أن الفيلم تناول كذلك العلاقة المتبادلة بين الفنان وجمهوره، مستشهدًا بمشهد حرص "أحمد سامي" على الاعتذار للجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء الحفل، إلى جانب حديث إحدى الممرضات عنه داخل المستشفى، والذي يعكس مكانة الفنان الحقيقي في قلوب محبيه.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالأغنية الخالدة "في يوم في شهر في سنة"، التي كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار كمال الطويل، مؤكدًا أنها تجسد حب الحياة والتمسك بالأمل رغم المعاناة، وأن الإحساس الذي قدمه عبد الحليم حافظ في أدائها سيظل خالدًا في ذاكرة الفن العربي.

واختتم خالد عبد العزيز منشوره بالإشارة إلى أن هذه الكلمات كتبها في يونيو 2021، تزامنًا مع ذكرى ميلاد "العندليب الأسمر"، مؤكدًا أن عبد الحليم حافظ لم يترك فقط أعمالًا فنية ناجحة، بل إرثًا إنسانيًا وفنيًا لا يزال يعيش في وجدان الأجيال.