برلماني: اختيار المواهب على أساس الكفاءة طريق بناء منتخب قوي وتحقيق الإنجازات

أكد محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة تمثل رسالة مهمة لتطوير منظومة اكتشاف اللاعبين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن الكرة المصرية تمتلك ثروة حقيقية من اللاعبين الموهوبين، إلا أن الوصول إليهم يتطلب منظومة تعتمد على الخبرة والشفافية والموضوعية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا وفقًا لقدراتها الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى.

الاستثمار في اكتشاف المواهب

وأضاف أن الاستثمار في اكتشاف المواهب منذ الصغر يعد من أهم عوامل نجاح المنتخبات الوطنية، خاصة أن بناء لاعب متميز يحتاج إلى سنوات من الإعداد والتأهيل، وهو ما يجعل دور الكشافين عنصرًا أساسيًا في مستقبل الكرة المصرية.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الدولة للمواهب الشابة والجهاز الفني يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة في صناعة الأبطال، ورفع اسم مصر في البطولات الدولية، فضلًا عن دورها في احتواء طاقات الشباب وتوجيهها نحو التميز والإبداع.

وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تعاونًا بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، والأندية، ومراكز الشباب، من أجل بناء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب، بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية التي أصبحت تنتظر المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.