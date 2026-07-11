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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية: مصر تدعم بناء القدرات الأفريقية عبر برامج تدريبية متعددة

مصر
مصر
عبد الخالق صلاح
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قال السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، إن بناء القدرات وتنمية الكوادر البشرية يمثلان محوراً رئيسياً في تعزيز التعاون المصري الأفريقي، موضحاً أن مصر تحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة سواء داخل الدول الأفريقية أو من خلال استضافة الكوادر الأفريقية في مصر.

وأضاف السفير كريم شريف، خلال حواره مع الإعلامي حساني بشير في برنامج "الحصاد الأفريقي" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعد إحدى الآليات الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، حيث تقدم العديد من الدورات التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر الأفريقية في مختلف المجالات، سواء في مصر أو داخل الدول الأفريقية نفسها.

وأكد أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يضطلع بدور مهم من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها لدعم جهود حفظ السلام وبناء القدرات في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تسهم في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأشار إلى دور القوى الناعمة المصرية في دعم العلاقات مع أفريقيا، لافتاً إلى إسهامات الأزهر الشريف والكنيسة القبطية من خلال القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الدور الثقافي والديني، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية في تعزيز الحضور المصري داخل القارة.

مساعد وزير الخارجية مصر السفير كريم شريف

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