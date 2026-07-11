10 أكتوبر القادم انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس والجمعية المصرية لعلوم البيئة عن تنظيم المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي» (Artificial Intelligence and Scientific Research) يوم 10 أكتوبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن دعم البحث العلمي ومواكبة التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وذكر بيان لجامعه قناة السويس اليوم السبت، أن المؤتمر يشكل منصة علمية تجمع الباحثين والأكاديميين والمتخصصين لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم البيئية بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

وتتناول جلسات المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المهمة في مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطوير البحث العلمي وأخلاقيات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، والطاقة المتجددة ودورها في الحد من التأثيرات البيئية، والتغيرات المناخية والتحديات البيئية، فضلًا عن إدارة المخلفات وإعادة التدوير لتحقيق أهداف الاستدامة.

وحددت اللجنة المنظمة يوم 10 سبتمبر القادم آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر، على أن يكون 15 سبتمبر المقبل آخر موعد لاستقبال ملخصات الأبحاث، بينما حددت الأول من أكتوبر القادم موعدا نهائيا لتسليم البحوث كاملة استعدادًا لتحكيمها وإدراجها ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البحوث التي تجتاز إجراءات التحكيم العلمي سيتم نشرها في مجلة «كاترينا» العلمية، وذلك عقب انتهاء أعمال التحكيم والمراجعة العلمية، من خلال المنصة الإلكترونية للمجلة على بنك المعرفة المصري، بما يتيح للباحثين فرصة نشر إنتاجهم العلمي في إحدى الدوريات العلمية المتخصصة.

ودعت إدارة المؤتمر الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجالات البيئة والذكاء الاصطناعي إلى سرعة التسجيل والمشاركة في فعاليات المؤتمر قبل غلق باب التسجيل.