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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الالتزام بالقانون وخطوط التنظيم مسئولية الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة

محافظ جنوب سيناء:
محافظ جنوب سيناء:
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أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال أن الالتزام بالقانون وخطوط التنظيم مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة لضمان استمرار هذا المستوى من الانضباط، وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو مخالفات تمس الطريق العام أو الممشى السياحي أو المظهر الحضاري للمدينة.

جاء ذلك في بيان للمحافظة اليوم خلال تفقد المحافظ المحال والمنشآت السياحية والتجارية بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ عقب انتهاء المهلة التي سبق أن منحها لمدة شهر لأصحاب المحال والمنشآت السياحية والتجارية لتوفيق وتقنين أوضاعهم، والالتزام بخطوط التنظيم والاشتراطات المنظمة وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية وتعزيز جودة المقصد السياحي المصري.

وأضاف المحافظ أن الحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ يعزز مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية، ويعكس ما تشهده المدينة من جهود تطوير مستمرة، تنفيذًا لرؤية الدولة للارتقاء بالمقصد السياحي المصري، وتوفير بيئة حضارية تليق بمكانة المدينة على خريطة السياحة الدولية.

واستهدفت الجولة متابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ توجيهات المحافظة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وعدم التعدي على الممشى السياحي أو الطريق العام أو الممرات الجانبية.

وتفقد المحافظ الممشى السياحي والشوارع الرئيسية بخليج نعمة، حيث تبين الالتزام الكامل بخطوط التنظيم، وخلو الطريق والممشى والممرات الجانبية من أي إشغالات أو تعديات، بما يعكس استجابة أصحاب المحال والمنشآت للمهلة التي منحتها المحافظة لتوفيق أوضاعهم.

وأشاد المحافظ بالتعاون الذي أبداه أصحاب المحال والمنشآت، مؤكدًا أن الهدف من منح المهلة كان تحقيق الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة شرم الشيخ، دون الإضرار بمصالح الملتزمين، وهو ما تحقق بصورة واضحة على أرض الواقع.

محافظ جنوب سيناء القانون التنظيم الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية الانضباط

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