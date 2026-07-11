2.5 تريليون جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال مارس 2026

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية شهر مارس من العام 2026، بنسبة 45.9% على أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر مارس الماضي- حصل “صدى البلد” على نسخة منه- أن قيم التداولات في البورصة، بلغت خلال شهر مارس 2026 نحو 2,540,322 تريليون جنيه، مقابل 1,740,763 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بنمو 45.9%.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال شهر مارس 2026 بنسبة 70%، لتسجل 135,1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 79,5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال شهر فبراير 2026، ارتفعت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” لتسجل 2,4 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه خلال نفس شهر مارس من العام 2025، بزيادة 44.8% وفق هيئة الرقابة المالية.

17 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.