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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.9 تريليون جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال فبراير 2026

البورصة المصرية
البورصة المصرية
علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية شهر فبراير من العام 2026، بنسبة 67.1 % على أساس سنوي.

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر الماضي حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن قيم التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، بلغت خلال شهر فبراير 2026 نحو 1.766 تريليون جنيه، مقابل 1,056 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بنمو 67.1 %.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 5.1%، لتسجل 158,230 مليار جنيه، مقارنة بنحو 150,611 مليار جنيه خلال نفس الشهر من  العام 2025.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال شهر فبراير 2026، ارتفعت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” لتسجل 1,607,985 تريليون جنيه، مقارنة بـ 906,073 مليار  جنيه خلال نفس الشهر في  العام 2025، بزيادة 77.5% وفق هيئة الرقابة المالية.

17 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.

هيئة الرقابة المالية الأسهم السندات أذون الخزانة الأوراق المالية قيمة التداولات

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