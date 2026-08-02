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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لمسة وفاء من «نسمة محجوب» للراحل هانى شنودة فى مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف | صور

نسمة محجوب
نسمة محجوب
محمد سعيد

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة مرت ليلة أخرى من سلسلة فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس ويقام بإشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث قدمت المغنية نسمة محجوب وفرقتها حفلاً على المسرح المكشوف.

فوسط حضور جماهيري كبير أكدت نسمة محجوب مجدداً مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات المصرية المعاصرة التى تتمتع بقدرة فائقة على التنقل بين المقامات الموسيقية وآداء مختلف الأشكال الغنائية، ومع مرونة حنجرتها وعمق الإحساس ورقة التعبير برعت فى تقديم مجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب مؤلفات غربية كان منها مختلفة، فى نفس الميعاد، الناس حواديت، سهرة، مش شاغلين بالنا، الوقت يعدى، كل شمس، يا غاوى هروب، ليالى اوچينى، الحب المستحيل، يا محروسة، لما بدا يتثنى، سالمة يا سلامة، ميدلى وردة، أين زوجى، البقاء على قيد الحياة، مغامرة العمر وغيرها. 

   

مهرجان الأوبرا الصيفي 

وكانت مفاجأة السهرة والمشهد الأكثر تأثيراً لمسة الوفاء التى خصصتها لتكريم الموسيقار الراحل هانى شنودة حيث قدمت باسلوبها أغنية ماشية السنيورة وسط تفاعل وإعجاب الحضور. 

جاءت السهرة كحلقة مضيئة في سلسلة ليالي صيف الأوبرا 2026 الذى يحتفى بالتنوع الإبداعى ويجمع بين التراث والمعاصرة ويهدف إلى تأكيد دور الأوبرا فى إثراء الحياة الفنية وإعادة صياغة الوجدان الجمعى. 

عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية الأوبرا

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