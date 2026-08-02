طريقة عمل الليموناضة المنعشة في المنزل.. مشروب صيفي بخطوات بسيطة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن مشروبات منعشة تساعد على ترطيب الجسم ومقاومة الحر، وتعد الليموناضة من أكثر المشروبات شعبية بفضل مذاقها المنعش وسهولة تحضيرها في المنزل.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة بسيطة لتحضير الليموناضة المنعشة باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل، مع الحفاظ على النكهة الطبيعية لليمون.

طريقة عمل الليموناضة

طريقة عمل الليموناضة

مكونات الليموناضة المنعشة:

ليمون طازج مقطع.

سكر أو عسل أبيض حسب الرغبة.

ماء مثلج.

مكعبات ثلج.

شرائح ليمون للتقديم.

أوراق نعناع طازجة.

طريقة عمل الليموناضة

طريقة عمل الليموناضة:

ـ تبدأ الوصفة بوضع قطع الليمون في طبق، ثم إضافة السكر والضغط عليهما باليد برفق حتى يخرج الليمون كامل عصارته ويمتزج جيدًا مع السكر.

ـ بعد ذلك يُضاف الماء المثلج ومكعبات الثلج، ثم توضع شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة، ويُقلب الخليط جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات، ثم يُصب في أكواب التقديم ويُقدم باردًا.

طريقة عمل الليموناضة

فوائد الليموناضة في الصيف

وتتميز الليموناضة بأنها مشروب منعش يساعد على ترطيب الجسم، كما يمده بفيتامين C الموجود في الليمون، بينما يمنح النعناع نكهة منعشة وإحساسًا بالانتعاش، ما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال الأيام الحارة.

وتعد هذه الوصفة من أسهل المشروبات الصيفية التي يمكن إعدادها في دقائق، سواء لتقديمها لأفراد الأسرة أو للضيوف في المناسبات الصيفية.