اشترِ الذهب الآن .. خبير اقتصادي يتوقع موجة ارتفاع تدريجية بالمعدن الأصفر | فيديو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

تحركات تدريجية بأسعار الذهب

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ولذلك نصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب يُعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأشار إلى أن الذهب، يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

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