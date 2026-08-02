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نور قدري تكشف كواليس وأسرار مسلسل «تحت السن under age» .. وتؤكد: ردود الفعل أبهرتني | حوار خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور قدري تكشف كواليس وأسرار مسلسل «تحت السن under age» .. وتؤكد: ردود الفعل أبهرتني | حوار خاص

النجمة نور قدري
النجمة نور قدري
أوركيد سامي

عادت الفنانة نور قدري  إلى الدراما بقوة من خلال مشاركتها في مسلسل "تحت السن  Underage"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، وحقق نجاحًا واسعًا وإشادات كبيرة من الجمهور، خاصة مع الرسائل التوعوية التي يناقشها حول قضايا المراهقين.

وفي حوار خاص لـ"صدى البلد الإخباري"، كشفت نور قدري  كواليس مشاركتها في العمل، ورأيها في شخصية "سوسن"، ورسالة المسلسل، كما تحدثت عن الشخصيات التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة.

1- كيف استقبلتِ ردود الفعل على مسلسل "تحت السن – Underage"؟

سعيدة جدًا بكل ردود الفعل التي وصلتني على مسلسل "تحت السن – Underage"، سواء على شخصية "سوسن" التي قدمتها أو على العمل بشكل عام. الحمد لله المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا جدًا، وأسعدني أن الجمهور تفاعل مع قصته ورسائله.


2- في رأيك.. ما سر نجاح المسلسل؟

أعتقد أن سر نجاحه هو أنه مسلسل واقعي جدًا، ويتناول بشكل مباشر المشكلات التي يواجهها المراهقون، كما يقدم رسائل توعوية مهمة للطلاب والأهالي، ولذلك وصل إلى الجمهور وحقق هذا النجاح.


3- هل تخوفتِ من تقديم شخصية الأم في العمل؟

بالعكس تمامًا، لم أتخوف من فكرة تقديم شخصية الأم، بل تحمست جدًا لشخصية "سوسن"، والعمل شجعني على خوض هذه التجربة، لأن الشخصية مكتوبة بشكل جيد ولها أبعاد إنسانية كبيرة.


4- المسلسل يناقش قضية التنمر.. كيف ترين أهمية تناولها؟

بالفعل، من أهم القضايا التي يناقشها العمل قضية التنمر، وكيف يمكن مواجهتها والقضاء عليها، وهي من القضايا المهمة جدًا التي تستحق تسليط الضوء عليها، خاصة بين المراهقين.


5- هل تعاطفتِ مع شخصية "سوسن"؟

بالتأكيد تعاطفت معها جدًا، لأنها في البداية كانت تتحمل المسؤولية مع زوجها، وبعد وفاته أصبحت تتحمل مسؤولية الأسرة وحدها، فهي كانت الأم والأب في الوقت نفسه. صحيح أنني شعرت أنها لم تكن على صواب في بعض تصرفاتها، خاصة أنها لم تمنح ابنتها مساحة كافية، وكان من الأفضل أن تكون العلاقة بينهما أقرب إلى الصداقة، لكن خوفها الزائد كان نابعًا من حجم المسؤولية التي تحملتها وحدها، ولذلك تعاطفت معها بسبب ظروفها.


6- ما الذي جذبك للمسلسل منذ البداية؟

منذ قراءتي للسيناريو تحمست جدًا للفكرة وللشخصية، لأن العمل يحمل رسالة توعوية مهمة، وسعيدة للغاية بالعمل مع كل فريق المسلسل، وسعيدة  بردود الفعل ونجاح العمل والشخصية.


7- ما نوع الشخصيات التي تتمنين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

ما زال لدي الكثير من الشخصيات التي أتمنى تقديمها، وأحب دائمًا التنوع  ، لذلك أبحث عن الأدوار المختلفة التي تمثل تحديًا بالنسبة لي.


8- وهل هناك شخصية تاريخية تتمنين تجسيدها؟

نعم، أتمنى تقديم شخصيات تاريخية مثل كليوباترا وشجرة الدر، فالتاريخ مليء بالشخصيات المهمة والغنية بالقصص التي تصلح لتقديمها في الدراما والسينما.


يذكر أن  مسلسل تحت السن  نخبة من الفنانين الشباب، منهم جيسيكا حسام الدين، وريم المصري، وجيدا منصور، ترنيم هاني  ، وجودي مسعود، وأحمد الرافعي، وعمرو وهبة، وسما إبراهيم، وأحمد فهيم، و نور قدري ،  فرح يوسف،  ، والعمل من تأليف محمد السوري، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل

النجمةنور قدري اخبار الفن نجوم الفن

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