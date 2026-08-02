صورة مسربة تكشف تفاصيل جهاز Pixel Tag منافس Apple AirTag

كشف تقرير تقني عن أول صورة لجهاز التتبع الجديد من جوجل الذي يُتوقع أن يحمل اسم "Pixel Tag"، والمنافس المرتقب لجهاز Apple AirTag، وذلك قبل أيام قليلة من فعالية جوجل المرتقبة في 12 أغسطس المقبل.

فعالية جوجل في 12 أغسطس قد تشهد منتجًا

من المتوقع أن تتركز فعالية جوجل المقبلة في 12 أغسطس على الإعلان عن أجهزة Pixel الجديدة وساعات Pixel Watch، إلا أن الشركة قد تحمل مفاجأة إضافية تتمثل في جهاز تتبع بلوتوث على غرار AirTag.

ولم تُشِر جوجل رسميًا إلى هذا المنتج حتى الآن، لكن موقع 9to5Google حصل على صورة لما يُتوقع أن يحمل اسم "Pixel Tag"، إلى جانب عدة قوائم بيع إلكترونية تشير إلى الجهاز.

تصميم بيضاوي يحمل حرف G وفتحة لسماعة صوتية

يظهر جهاز Pixel Tag بجسم بيضاوي الشكل أقرب لحبة الفول، يحمل حرف "G" الخاص بجوجل بشكل بارز في الواجهة الأمامية، إلى جانب ما يبدو أنه فتحة لسماعة صغيرة، يُرجَّح استخدامها لإصدار نغمة صوتية أثناء البحث عن الجهاز المرفق بها.

ولا يزال من الصعب تحديد الحجم الدقيق للجهاز، لكن إذا كان مشابهًا لجهازي Apple AirTag 2 وSamsung Galaxy SmartTag، فمن المتوقع أن يكون صغيرًا بما يكفي لتركيبه ضمن مجموعة متنوعة من الحلقات والأحزمة والإكسسوارات الأخرى.

اللون "Fog Light" ودعم شبكة Find My Device

أظهرت الصور والقوائم الإلكترونية أن جهاز "Pixel Tag" يأتي بلون "Fog Light"، ويتميز بتصميم فريد وسماعة مدمجة، ويعمل مع شبكة "Find My Device" الخاصة بجوجل.

وبحسب أحد الوصف التسويقي المترجم الذي رصده 9to5Google لهذا المنتج: "لن تضيّع وقتك بعد الآن في البحث عن مفاتيحك أو محفظتك أو حقائبك. جهاز Google Pixel Tag هو جهاز تتبع ذكي مدمج وخفيف الوزن ومتين، يمكن تثبيته بشكل غير ملحوظ على أهم مقتنياتك، وباستخدام شبكة Find My Device الواسعة والآمنة الخاصة بجوجل، يمكنك دائمًا معرفة الموقع الدقيق لمقتنياتك عبر هاتفك الذكي".

لا تزال تفاصيل بطارية الجهاز ومواصفاته الأخرى غير معروفة حتى الآن، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية "Ultra-Wideband" لتحديد الموقع بدقة، على غرار جهاز AirTag من آبل.

شبكة Find Hub تعمل منذ 2024 دون جهاز خاص بجوجل

تُقدّم جوجل خدمة تحديد موقع الهواتف المفقودة منذ عام 2013 عبر شبكة أجهزة أندرويد، إلا أنها لم تُفعّل إمكانية استخدام هذه الشبكة للعثور على أشياء أخرى غير الهواتف إلا في عام 2024.

وتعمل شبكة "Find Hub" التابعة لجوجل، بعد إعادة تسميتها، مع هواتف وأجهزة لوحية وساعات ذكية تعمل بنظام أندرويد، وكذلك مع أجهزة تتبع من شركات أخرى مثل Chipolo، لكنها لم تشمل حتى الآن جهاز تتبع يحمل علامة جوجل التجارية.

معايير أمان مشتركة بين جوجل وآبل

كانت هناك أسباب دفعت جوجل للتريث حتى الآن، إذ ارتبطت أجهزة التتبع سهلة الإخفاء بمشكلات تتعلق بإمكانية استخدامها في المطاردة والتعقب. وفي عام 2024، طبّقت جوجل وآبل معيارًا صناعيًا مشتركًا جديدًا لأجهزة تتبع البلوتوث، ساعد على تسهيل اكتشاف وتحديد أجهزة التتبع المخفية عبر نظامي أندرويد وiOS.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن لأشخاص مصممين على إساءة الاستخدام أن يستغلوا أجهزة التتبع، خصوصًا الطرازات المصنّعة قبل هذه الشراكة بين جوجل وآبل. ومن المرجح أن تتضح الإجابة عمّا إذا كان جهاز جوجل الجديد سيقدّم تحسينات أمنية إضافية خلال فعالية 12 أغسطس المقبل.