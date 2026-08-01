تحديث أمني عاجل.. "جوجل" تُصلح عشرات الثغرات الخطيرة في متصفح Chrome

أعلنت شركة جوجل، الخميس الماضي، أنها أصلحت 1072 ثغرة أمنية في إصداري متصفح كروم رقم 149 و150، وهو رقم يتجاوز إجمالي الثغرات التي عالجتها الشركة في آخر 23 تحديثًا مجتمعة.

370 ثغرة إضافية في تحديث كروم 151

صدر الإصداران 149 و150 من متصفح كروم الشهر الماضي. وفي أحدث تحديث للمتصفح، وهو الإصدار 151 الذي صدر الأربعاء الماضي، عالجت جوجل 370 ثغرة أمنية، اكتشفت الشركة نفسها 349 منها، فيما صُنّفت سبع ثغرات على أنها حرجة الخطورة.

تسارع اكتشاف الثغرات مدفوع بنماذج الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التطور وسط ارتفاع كبير في وتيرة اكتشاف الثغرات الأمنية، مدفوعًا بشكل رئيسي بانتشار نماذج اللغة الكبيرة التي سرّعت عملية الاكتشاف، ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في عدد بلاغات الأخطاء، حتى باتت هذه الثغرات تُرصد بمعدل أسرع من قدرة الشركات على إصلاحها.

46872 ثغرة مسجلة في 2026 حتى الآن

وبحسب إحصاءات نشرتها قاعدة البيانات الوطنية الأمريكية للثغرات (NVD)، سُجّلت حتى الآن 46872 ثغرة أمنية خلال عام 2026، وهو رقم يقترب من إجمالي 49920 ثغرة تم الإبلاغ عنها خلال عام 2025 بأكمله.

ثغرة حرجة ظلت مخفية 13 عامًا داخل كروم

من بين الثغرات المكتشفة في كود كروم، ثغرة حرجة من نوع "تجاوز العزل الرقمي" (sandbox escape) في مكوّن التصفح، حملت الرمز CVE-2026-3545 بدرجة خطورة CVSS بلغت 9.6، وكان يمكن استغلالها لخداع المتصفح ودفعه لقراءة ملفات محلية من جهاز المستخدم، وقد أصلحتها جوجل في مارس الماضي.

وبحسب جوجل، تم اكتشاف هذا الخلل عبر أداة وكيلية تعتمد على نماذج Gemini التابعة لها، بعدما ظل مختفيًا في الكود المصدري لأكثر من 13 عامًا.

تنتقل جوجل حاليًا إلى دورة إصدار كل أسبوعين للتحديثات الرئيسية لمتصفح كروم، إلى جانب تحديثات أمنية أسبوعية، وتختبر حاليًا التحول إلى إصدارين أمنيين أسبوعيًا في مواجهة ما وصفته بـ"الهجمات السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

أتمتة ملاحظات الإصدار وتحديثات ديناميكية دون إعادة تشغيل

ذكرت جوجل أنها تعمل على أتمتة عملية إعداد ملاحظات الإصدار وأوصاف الثغرات (CVE) انطلاقًا من إصلاحات الأخطاء الأمنية، للحد من الاختناقات اليدوية وتقليص الفجوة الزمنية بين اكتشاف الثغرة والإعلان عنها.

وأضافت الشركة أنها طبقت في كروم 150 تغييرًا يستفيد من خاصية في نظام macOS تتيح استمرار عمل التطبيقات في الخلفية حتى بعد إغلاق جميع نوافذها، بحيث يعيد كروم تشغيل نفسه تلقائيًا إذا رصد تحديثًا معلقًا أثناء وجوده في هذه الحالة بلا نوافذ مفتوحة.