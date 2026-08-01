بتصميمات جديدة وألوان مميزة.. تسريب صور رسمية لسلسلة جوجل Pixel 11 قبل الإطلاق

تستعد شركة جوجل Google، للكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 في 12 أغسطس، إلا أن الهواتف ظهرت مبكرا على الإنترنت عبر صور يعتقد أنها مواد تسويقية رسمية مسربة.

ونشر المسرب الشهير إيفان بلاس، مجموعة من الصور عبر منصة “إكس”، كشفت عن هواتف جوجل Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL من زوايا مختلفة، موضحة التصميم النهائي وخيارات الألوان قبل موعد الإطلاق الرسمي.

تصميمات وألوان جديدة لسلسلة Pixel 11

تظهر الصور المسربة النماذج الثلاثة غير القابلة للطي بأربعة ألوان لكل إصدار، مع استعراض الواجهة والخلفية والجوانب، إضافة إلى لقطات مقربة لوحدة الكاميرات والإطار، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها صور تسويقية داخلية.

ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Pixel 11 باللون الفضي الفاتح والفوشيا والرمادي والأخضر الفاتح، وتؤكد الصور الجديدة هذه الألوان، حيث تجمع بين درجات جريئة مثل الوردي الفاتح، وأخرى أكثر هدوءا كاللونين الأخضر والرمادي المزرق، في خطوة تشير إلى توجه جوجل نحو تصميم أكثر جرأة وحيوية هذا العام.

ألوان هاتف Pixel 11

أما هاتفا Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، فيبدوان بخيارات ألوان أكثر تحفظا تشمل الرمادي الفاتح والداكن إلى جانب البيج والأخضر، وتوضح التسريبات أن الإصدارين Pro وPro XL سيشتركان في نفس الألوان، على غرار ما اعتادت عليه جوجل في الأجيال السابقة.

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold يظهر بتصميم محسن

إلى جانب صور هواتف السلسلة الرئيسية، نشر إيفان بلاس أيضا عبر حسابه على Substack مجموعة كاملة من الصور التسويقية لهاتف Pixel 11 Pro Fold.

وتكشف الصور عن شاشة داخلية بقياس 8 بوصات، مع تصميم يحافظ إلى حد كبير على هوية Pixel 10 Pro Fold، لكنه يأتي بشريط كاميرات أكثر أناقة، بالإضافة إلى دمج شريط الإضاءة الجديد Pixel Glow داخل الجزء الزجاجي من الهاتف.

ومن المتوقع أن يعمل Pixel Glow كمؤشر للإشعارات وحالة الجهاز، مع ارتباطه بمنظومة جوجل Gemini التي ستشكل محور تجربة الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 11.

كما يظهر الهاتف القابل للطي بلون أخضر هادئ يتماشى مع لون Pine المستخدم في هواتف Pro.

Pixel 11 Pro Fold

هل سلسلة Pixel 11 تستحق الانتظار؟

تشير تقارير حديثة إلى أن جوجل أكدت أن ارتفاع أسعار سلسلة Pixel 11 يعود إلى الزيادة العالمية في تكلفة شرائح الذاكرة رام، نتيجة استمرار نقص الإمدادات عالميا.

وأوضحت الشركة أنها تحملت ارتفاع تكاليف المكونات لأطول فترة ممكنة، لكنها ستسعى إلى تخفيف أثر زيادة الأسعار عبر عروض الاستبدال، والهدايا عند الإطلاق، وباقات الخدمات مثل Google One.

ولم تعلن الأسعار الرسمية في الأسواق العالمية حتى الآن، لكن إذا انتقلت الزيادات المتوقعة إلى مختلف الأسواق، فمن المرجح أن تطرح سلسلة Pixel 11 بسعر أعلى من سلسلة Pixel 10، مما يدفع الراغبين في شراء هاتف جديد إلى المفاضلة بين مزايا التصميم والذكاء الاصطناعي والكاميرات المحسنة، وبين الاستفادة من التخفيضات الحالية على سلسلة Pixel 10.