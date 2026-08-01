قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح
ليس بشكتاش.. ناد تركي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح
تقارير: الأهلي يتفق مع إمام عاشور على تجديد عقده حتى 2030
وزير التعليم يستقبل أوائل الثانوية العامة 2026 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
خطوات تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم .. الموعد والشروط كاملة
اتفاق غزة يفتح نافذة جديدة للتهدئة.. كيف عززت مصر موقعها كضامن للاستقرار؟| تفاصيل
ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم للعام الدراسي 2026/ 2027م
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميمات جديدة وألوان مميزة.. تسريب صور رسمية لسلسلة جوجل Pixel 11 قبل الإطلاق

Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 Pro Fold
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة جوجل Google، للكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 في 12 أغسطس، إلا أن الهواتف ظهرت مبكرا على الإنترنت عبر صور يعتقد أنها مواد تسويقية رسمية مسربة.

ونشر المسرب الشهير إيفان بلاس، مجموعة من الصور عبر منصة “إكس”، كشفت عن هواتف جوجل Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL من زوايا مختلفة، موضحة التصميم النهائي وخيارات الألوان قبل موعد الإطلاق الرسمي.

تصميمات وألوان جديدة لسلسلة Pixel 11

تظهر الصور المسربة النماذج الثلاثة غير القابلة للطي بأربعة ألوان لكل إصدار، مع استعراض الواجهة والخلفية والجوانب، إضافة إلى لقطات مقربة لوحدة الكاميرات والإطار، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها صور تسويقية داخلية.

ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Pixel 11 باللون الفضي الفاتح والفوشيا والرمادي والأخضر الفاتح، وتؤكد الصور الجديدة هذه الألوان، حيث تجمع بين درجات جريئة مثل الوردي الفاتح، وأخرى أكثر هدوءا كاللونين الأخضر والرمادي المزرق، في خطوة تشير إلى توجه جوجل نحو تصميم أكثر جرأة وحيوية هذا العام.

ألوان هاتف Pixel 11

أما هاتفا Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، فيبدوان بخيارات ألوان أكثر تحفظا تشمل الرمادي الفاتح والداكن إلى جانب البيج والأخضر، وتوضح التسريبات أن الإصدارين Pro وPro XL سيشتركان في نفس الألوان، على غرار ما اعتادت عليه جوجل في الأجيال السابقة.

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold يظهر بتصميم محسن

إلى جانب صور هواتف السلسلة الرئيسية، نشر إيفان بلاس أيضا عبر حسابه على Substack مجموعة كاملة من الصور التسويقية لهاتف Pixel 11 Pro Fold.

وتكشف الصور عن شاشة داخلية بقياس 8 بوصات، مع تصميم يحافظ إلى حد كبير على هوية Pixel 10 Pro Fold، لكنه يأتي بشريط كاميرات أكثر أناقة، بالإضافة إلى دمج شريط الإضاءة الجديد Pixel Glow داخل الجزء الزجاجي من الهاتف.

ومن المتوقع أن يعمل Pixel Glow كمؤشر للإشعارات وحالة الجهاز، مع ارتباطه بمنظومة جوجل Gemini التي ستشكل محور تجربة الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 11.

كما يظهر الهاتف القابل للطي بلون أخضر هادئ يتماشى مع لون Pine المستخدم في هواتف Pro.

Pixel 11 Pro Fold

هل سلسلة Pixel 11 تستحق الانتظار؟

تشير تقارير حديثة إلى أن جوجل أكدت أن ارتفاع أسعار سلسلة Pixel 11 يعود إلى الزيادة العالمية في تكلفة شرائح الذاكرة رام، نتيجة استمرار نقص الإمدادات عالميا.

وأوضحت الشركة أنها تحملت ارتفاع تكاليف المكونات لأطول فترة ممكنة، لكنها ستسعى إلى تخفيف أثر زيادة الأسعار عبر عروض الاستبدال، والهدايا عند الإطلاق، وباقات الخدمات مثل Google One.

ولم تعلن الأسعار الرسمية في الأسواق العالمية حتى الآن، لكن إذا انتقلت الزيادات المتوقعة إلى مختلف الأسواق، فمن المرجح أن تطرح سلسلة Pixel 11 بسعر أعلى من سلسلة Pixel 10، مما يدفع الراغبين في شراء هاتف جديد إلى المفاضلة بين مزايا التصميم والذكاء الاصطناعي والكاميرات المحسنة، وبين الاستفادة من التخفيضات الحالية على سلسلة Pixel 10.

جوجل Pixel 11 هواتف جوجل Pixel 11 Pro Fold

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

الإيبولا وهانتا.. الأطباء البيطريين تنظم حدث علمي لمواجهة التهديدات الفيروسية

تجربة طوارئ بمطار القاهرة

حريق في إحدى حافلات الركاب.. تجربة طوارئ ناجحة بمطار القاهرة

وفدًا من جمهورية ناميبيا

«الصحة» تستقبل وفدًا ناميبيًا للاطلاع على تجربتها في التحول الرقمي

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد