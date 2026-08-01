لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

يترقب آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، لمعرفة الكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها وفقًا للمجموع، خاصة الطلاب الحاصلين على مجموع يبدأ من 50% في الشعب العلمية والأدبية، وسط متابعة واسعة للمؤشرات الاسترشادية المستندة إلى تنسيق العام الماضي.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن عددًا من الكليات والمعاهد الحكومية قد تستقبل الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى البالغ 50%، مع التأكيد أن الحدود الدنيا النهائية لن يتم إعلانها إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق واعتماد النتائج رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، جاءت مجموعة من الكليات والمعاهد التي قبلت الطلاب الحاصلين على 160 درجة بنسبة 50%، لتكون مؤشرًا استرشاديًا لتنسيق الجامعات 2026، ومن أبرزها:

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالزمالك.

كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

كلية الدراسات النوعية بجامعة العريش.

كليات التربية الرياضية (علوم الرياضة) بنين وبنات في عدد كبير من الجامعات، منها حلوان، والإسكندرية، والمنصورة، والعريش، وأسيوط، وجنوب الوادي، وكفر الشيخ، وطنطا، والزقازيق، والسويس، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد، ومدينة السادات، ومطروح، وبورسعيد، وأسوان.

الكليات التكنولوجية الفنية الصناعية بالمطرية، والصحافة، والإسكندرية، والزقازيق، وأسوان، وقويسنا، وبورسعيد، وشبرا، وبنها، وسوهاج، والمحلة الكبرى، وقنا، وبئر العبد، ونجع حمادي.

الكلية التكنولوجية الفنية لمواد البناء بحلوان.

وتعد هذه الكليات من أبرز الخيارات المتاحة للطلاب الحاصلين على مجموع 50% بالشعبة العلمية، مع ضرورة متابعة إعلان التنسيق الرسمي خلال الأيام المقبلة.

الكليات التي تقبل من 50% للشعبة الأدبية

كما أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق طلاب الشعبة الأدبية بعدد من الكليات عند الحد الأدنى البالغ 50%، ومن بينها:

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

كلية الدراسات النوعية بجامعة العريش.

كليات التربية الرياضية (علوم الرياضة) بنين وبنات في جامعات الإسكندرية، وبورسعيد، والعريش، وأسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والمنيا، والسويس، وسوهاج، والوادي الجديد، وبني سويف، والزقازيق، ومدينة السادات، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والمنصورة.

وتظل هذه المؤشرات استرشادية فقط، حيث قد تختلف الحدود الدنيا هذا العام وفقًا لنسب النجاح والطاقة الاستيعابية لكل كلية.



مؤشرات التنسيق تعتمد على عدة عوامل

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن مؤشرات التنسيق لا تعتمد على نسبة النجاح فقط، وإنما تتحدد وفق مجموعة من العوامل، أبرزها:

عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

شرائح المجاميع.

الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

رغبات الطلاب.

التوزيع الجغرافي.

احتياجات سوق العمل.

ولهذا قد ترتفع الحدود الدنيا لبعض الكليات أو تنخفض مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لهذه المعايير.

تطوير منظومة القبول بالجامعات

تسعى وزارة التعليم العالي خلال تنسيق الجامعات 2026 إلى تحقيق التوازن بين أعداد المقبولين واحتياجات سوق العمل، من خلال إعادة توزيع الطلاب على مختلف التخصصات، مع التوسع في البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.

كما تعمل الوزارة على دعم التخصصات العلمية والتكنولوجية والرقمية، إلى جانب تشجيع الطلاب على الالتحاق بالبرامج الجديدة داخل الجامعات الحكومية والأهلية.

مقترحات لتقليل أعداد المقبولين بالكليات الطبية

تشير المناقشات الجارية داخل المجلس الأعلى للجامعات إلى وجود مقترحات تستهدف إعادة تنظيم أعداد المقبولين في بعض الكليات الطبية، بما يحقق التوازن بين أعداد الخريجين وفرص العمل المستقبلية.

وتتضمن المقترحات:

خفض المقبولين بكليات الطب البشري بنسبة تصل إلى 10%.

تقليل أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة قد تصل إلى 20%.

وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه جزء من الطلاب نحو تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

توزيع الطلاب بين الجامعات الحكومية والأهلية

تشمل الخطة المقترحة أيضًا إعادة توزيع أعداد المقبولين بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل جامعة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وإتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص التعليمية.

وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المختصة بإقرار الأعداد النهائية، بعد دراسة جميع المؤشرات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.



موعد بدء تنسيق الجامعات 2026

من المنتظر أن تبدأ وزارة التعليم العالي أعمال تنسيق الجامعات خلال الأسبوع المقبل، عقب إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي.

وسيتم إعلان نتائج كل مرحلة تباعًا، مع إتاحة فرص تقليل الاغتراب والتحويلات وفقًا للقواعد المنظمة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم ومتابعة جميع مراحل التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي https://tansik.egypt.gov.eg/ ، الذي تعلن الوزارة من خلاله مواعيد المراحل والحدود الدنيا ونتائج الترشيح للكليات والمعاهد.

وينصح الطلاب بعدم الاعتماد على أي مؤشرات غير رسمية، والانتظار حتى إعلان وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا النهائية لكل مرحلة، باعتبارها المرجع الرسمي الوحيد لتنسيق الجامعات 2026.